7 серпня 2023

У 1862 році Чарльз Дарвін, вивчивши надіслану йому з Мадагаскару орхідею виду Angraecum sesquipedale, звернув увагу на надзвичайно довгий шпорець (частина квітки, в якій знаходиться нектар). У цього виду орхідей шпорець досягав 30 сантиметрів завдовжки! Дарвін припустив, що на острові має існувати крилата комаха — найімовірніше, метелик — з хоботком відповідної довжини.

За життя Дарвіна така комаха виявленою не було. Але у 1903 році ентомологи Вальтер Ротшильд і Карл Йордан, розбираючи мадагаскарську «здобич» колег, виявили, що спіймані там бражники виду Xanthopan morganii (вже відомого з південно-східних районів Африки) мають саме такий хоботок.

Мадагаскарська популяція Xanthopan morganii була виділена в окремий підвид, названий praedicta — «передбачений». Слід зазначити, що майже 90 років зв'язок довгохоботкового бражника з довгошпорцевою орхідеєю залишався чистим науковим припущенням. І лише 1992 року спеціальна камера для нічних зйомок зафіксувала процес годування метелика, «передбаченого» Дарвіном, нектаром махідаскарської орхідеї. Такі ось дива часом трапляються у природі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.