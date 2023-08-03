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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор José Puche
Розмір: 46×33 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
У 1862 році Чарльз Дарвін, вивчивши надіслану йому з Мадагаскару орхідею виду Angraecum sesquipedale, звернув увагу на надзвичайно довгий шпорець (частина квітки, в якій знаходиться нектар). У цього виду орхідей шпорець досягав 30 сантиметрів завдовжки! Дарвін припустив, що на острові має існувати крилата комаха — найімовірніше, метелик — з хоботком відповідної довжини.
За життя Дарвіна така комаха виявленою не було. Але у 1903 році ентомологи Вальтер Ротшильд і Карл Йордан, розбираючи мадагаскарську «здобич» колег, виявили, що спіймані там бражники виду Xanthopan morganii (вже відомого з південно-східних районів Африки) мають саме такий хоботок.
Мадагаскарська популяція Xanthopan morganii була виділена в окремий підвид, названий praedicta — «передбачений». Слід зазначити, що майже 90 років зв'язок довгохоботкового бражника з довгошпорцевою орхідеєю залишався чистим науковим припущенням. І лише 1992 року спеціальна камера для нічних зйомок зафіксувала процес годування метелика, «передбаченого» Дарвіном, нектаром махідаскарської орхідеї. Такі ось дива часом трапляються у природі.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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