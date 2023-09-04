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«Порцелянові» історії
7 вересня 2023
НА ПОЛОНИНІ
НА ПОЛОНИНІ

Країна: Україна
Мануфактура: артіль
Час випуску: 1960-
Розмір: 32×18 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Наприкінці 1990-х років нам із дружиною та маленьким сином довелося подорожувати Новою Зеландією. У цій казковій країні на самому краю світу дивовижним для нас було все — і величезні стада овець, що пасуться на зелених рівнинах біля підніжжя гір, і гарячі цілющі джерела, над якими завжди стояла пара з характерним запахом, і дерев'яні, немов іграшкові вагончики старовинних поїздів., що перевозили туристів під час екскурсій, та прибиральники, які ретельно чистили узбіччя доріг за допомогою переносних пилососів.

Під час знайомства з господарем ферми, який розводив овець і скрупульозно демонстрував туристам вміння зістригати з них м'яку шерсть, ми тихенько покинули ферму і, познайомившись з пілотом вертольота, що стояв на галявині, вирушили в невелике небесне. Пілот, молодий і балакучий хлопець, на наше прохання описати характер місцевих аборигенів, що славляться своїм разючим спокоєм і неквапливістю (а куди, питається, поспішати, живучи в такому раю?!), розповів нам вичитану в газеті веселу історію.

Один журналіст-початківець, вирішивши взяти інтерв'ю у пастуха, який випасав стадо овець, буквально засинпав того питаннями.
- Які у вас гарні вівці! А чи можна мені запитати вас про них?
- Звичайно, — відповів пастух.
- Скільки щодня вони проходять лугами?
- Які саме, чорні чи білі?
- Білі.
- Білі вівці проходять близько чотирьох кілометрів на день.
- А чорні?
- Стільки ж.
- А скільки вони з'їдають трави на день?
- Які, чорні чи білі?
- Білі.
- Білі вівці за день з'їдають близько п'яти кілограмів трави.
- А чорні?
- Стільки ж.
- А скільки ж вони дають шерсті щороку?
- Які, чорні чи білі?
- Білі.
- Білі вівці дають 5−7 кілограмів вовни на рік, коли ми їх стрижемо.
- А чорні?
- Стільки ж.
- Що ж, зрозуміло, — сказав репортер. — Все, крім одного. Чому ви таким дивним чином ділите своїх овець на білих та чорних, відповідаючи на мої запитання?
- Розумієте, — відповів пастух, — це природно. Адже білі вівці належать мені.
- Ага! А чорні?
- Теж мені…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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