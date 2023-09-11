- 15:51 На захисті чотирилапих: «Фокстрот» та Happy Paw оголосили нову хвилю «Ф-підтримки»
- 15:35 Пугачова і Галкін «втекли» від Мосейчук: що сталося
- 15:30 Обігнала Мадонну і Бейонсе: Тейлор Свіфт перемогла в дев’яти номінаціях премії MTV
- 15:05 Намагався злити ворогу місця розташування ППО: в Одесі затримано потенційного зрадника, прихильника «рашизму»
- 14:54 Інвестори «Аркади» просять Президента, Київраду та СБУ зупинити перешкоджання законному будівництву їхніх квартир
- 14:41 Свято кохання: зірки «Жіночого лікаря» зіграли весілля в Києві
- 14:41 Повинен виписати виключно керівник військкомату: юристи уточнили правила вручення повісток
- 14:20 В Ізраїлі попросили хасидів утриматися від поїздки в Умань і виділили їм на допомогу понад мільйон доларів
- 14:16 Пухке тісто та соковита начинка: Лілія Цвіт поділилася рецептом смачних булочок з яблуками
- 13:56 Здатна на це: акторка Дар’я Легейда здивувала сміливим зізнанням
- 13:55 Очистить навіть «вбиту» ванну: «суперзасіб» всього з чотирьох доступних компонентів
- 13:40 Доплата за надстаж: хто з пенсіонерів має право отримувати додатково до пенсії 209 грн
Країна: Іспания
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 42×20 cm Із експозиції «Shvets Museum»
В одній старій італійській притчі розповідається про те, як у невеличкому містечку молоді дівчата та жінки вирішили показати свої найкращі вміння та майстерність. Домовились, що у неділю на міську площу кожна принесе щось, на її погляд, неймовірне, але обовʼязково створене її власними руками: наприклад, вишитий рушник або полотно, або, скажімо, скатертину.
І от, нарешті, прийшов день, коли на площі зібралися майже всі дорослі мешканці міста. Учасниці конкурсу принесли безліч прекрасних речей. У членів своєрідного журі, вибраних серед найповажніших старців, аж очі порозбігалися: так багато було тут талановитих дівчат і жінок. Дружини та дочки багатіїв принесли вишиті золотом і сріблом шовкові покривала, тонкі мереживо, скатертини, на яких були вив’язані чарівні квіти та птахи. Твори інших учасниць були, звичайно, набагато скромнішими.
Але диво сталося пізніше. Коли члени журі вирішили оголосити переможницею жінку, яка не принесла ні вишитого рушника, ні мережива, ні скатертин, хоча все це уміла робити пречудово. Вона привела свого п’ятирічного сина. В руках він тримав сопілку у вигляді жайворонка, яку власноруч вирізав із дерева.
Коли хлопчик почав на своїй сопілці грати, вона заспівала наче жива пташка. Всі, хто знаходився на площі, не насмілювалися навіть поворухнулися, настільки їх зачарувала ця мелодія. Аж раптом в блакитному небі, наче у відповідь сопілчиному співу, заспівав справжній, живий жайворонок.
- Той, хто здатен виховати талановиту та добру дитину, очевидно, і є найкращим майстром, — вирішили мудрі старці…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Суперечкам покладено край: опубліковане фото, яке доводить, чиєю копією росте молодша донька Алли Пугачової
Терезам — нові ідеї, Левам — винахідливість і цілеспрямованість Водоліям — симпатії оточення: гороскоп на день Дерев’яного Собаки
Вітер: 1 м/с Пд
Тиск: 749 мм