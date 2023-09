Кінець епохи: Руперт Мердок оголосив про передачу своєї медіаімперії старшому синові

Найвпливовіший у світі медіамагнат Руперт Мердок передає кермо влади старшому синові. 92-річний мільярдер у своїй заяві зазначив, що ухвалив таке рішення зовсім не через проблеми зі здоров'ям, воно у нього хороше. Він вважає, що настав час для відпочинку. Можливо, через майбутнє одруження.

У листопаді син Руперта Лаклана очолить Fox Corporation і News Corp — дві головні організації в медіаімперії, яку створив його батько.

Мердок-старший почав свою кар'єру на ринку мас-медіа у 22-річному віці, тобто 70 років тому. Він тоді успадкував половину акцій двох газет у австралійському місті Аделаїда. У результаті Руперт став найвпливовішим медіамагнатом у світі. Його компанії управляють рядом найвідоміших новинних брендів у Великій Британії, США та Австралії.

Після передачі справ Лаклану Руперт обійме посаду почесного голови Fox Corporation та News Corp.

«Все своє професійне життя я щодня був зайнятий новинами та ідеями, і щодо цього нічого не зміниться», — підкреслив Мердок.

«Але для мене настав час взяти на себе інші ролі, знаючи, що у нас є по-справжньому талановиті команди і пристрасний, принциповий лідер в особі Лаклана, який стане одноосібним головою обох компаній», — додав він.

У заяві мільярдер подякував «водіям вантажівок, які розвозять наші газети, прибиральникам, які працюють, коли ми залишаємо офіс, помічникам, які підтримують нас, та досвідченим операторам за камерами чи комп'ютерним кодом».

«У наших компаній хороше здоров'я, як і в мене», — зазначив медіамагнат.

Лаклан Мердок народився 1971 року. Він старший із синів, але друга дитина Руперта. Він має старшу єдинокровну сестру Пруденс Маклауд — дочка медіамагната від першого шлюбу з Патрицією Букер народилася в 1958 році. Вона теж працює у сімейному бізнесі — була призначена 28 січня 2011 року членом ради директорів Times Newspapers Ltd, що входить до News International, яка видає The Times та The Sunday Times.

Лаклан — старший із трьох дітей Мердока, які народилися у другому шлюбі. Їхня мати — британська журналістка Ганна Манн. Вона народила Руперту Лаклана, Джеймса та Елізабет.

Третьою дружиною мільярдера стала китаянка Венді Денг. Вони одружилися 1999 року. Руперту тоді було 68 років, а їй — 30-ть. Венді народила дочок Грейс та Хлою.

На початку 2014 року Мердок і Денг офіційно розлучилися. У січні 2016 року медіамагнат оголосив про свої заручини з колишньою моделлю Джеррі Холл. Вони побралися 4 березня 2016 року за тиждень до 85-річчя Руперта. Холл було тоді 59 років. Нещодавно і четвертий шлюб мільярдера закінчився розлученням.

Лаклан Мердок працює у структурах батька вже давно. Розповідають, що він зробив великий внесок у створення компанією 21st Century Fox телеканалу FOX. Він також очолив процес перетворення FOX на самостійну публічну компанію. Також Лаклан займався інвестиціями та організаційною роботою у багатьох найвідоміших видавничих компаніях світу. Його власний капітал оцінюється приблизно у 3,3 мільярда доларів.

8 вересня Лаклану виповнилося 52 роки. Він одружений з колишньою моделлю та актрисою Сарою О'Хара. В них троє дітей.

Нагадаємо, Руперт Мердок був причетний до великого корупційного скандалу, пов'язаного із представниками британської королівської родини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що американський мільярдер Ілон Маск має намір зробити платною соцмережу Х, яка раніше була відома як Twitter.

