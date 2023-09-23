Не лихословити і не викидати їжу зі столу: заборони і традиції осіннього рівнодення

День осіннього рівнодення-2023, тобто перехід Сонця з північної півкулі в південну, розпочався о 9:49 за київським часом. Цей період є також і початком астрономічної осені.

Наші пращури наділяли день осіннього рівнодення містичним змістом, називаючи його Таусень, Овсень, і Радогощ — залежно від регіону. Давні слов'яни цього дня поклонялися Ладі — богині родючості й покровительці весіль, тому саме в цей день одружувалися, пише Фокус.

Осіннє рівнодення дохристиянські українці святкували майже тиждень — його називали Осенинами. Починався тиждень з братчини — зібрання старших чоловіків із кожної родини. Вони приносили частування, обговорювали плани на майбутній рік. Під час застілля пили особливий медовий напій, який настоювали на свіжозібраному хмелі.

Господині ж цього дня пекли величезний медовий пиріг, за яким потім ховався жрець і питав у присутніх, чи видно його.

Якщо пиріг виявлявся малий і жерця було видно — зиму варто було чекати на холодну й довгу. А якщо жерцеві вдавалося сховатися за пирогом, то зиму обіцяли м'яку та без суворих морозів.

Народні заборони на осіннє рівнодення:

не можна займатися важкою фізичною працею — можна відлякати удачу;

заборонено лихословити і сваритися — конфлікт може затягнутися;

не варто викидати залишки їжі зі столу — можна зіткнутися з безгрошів'ям;

не треба давати в борг — його повернення можете не дочекатися.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про зміну дат відзначення церковних свят в Україні після офіційного переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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