Працював «Кракен»: бійці спецназу ГУР пояснили, чому «напали» на блокпост у Харкові

Після того, як у мережу виклали відео з блокпосту у Харкові, де люди у військовій формі «поклали обличчям у асфальт» поліцейських, поліція Харківщини розпочала кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям

«29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку. Вони вимагали припинити перевірки та огляди їхніх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту», — повідомляють в обласній поліції.

Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



В поліції заявили, що їхня задача — допомогти воїнам відстояти нашу країну, забезпечити повагу до законодавства України та додали, що «не повинно бути недоторканих».

Тим часом у мережі з`явилося пояснення дії військових, які виявилися бійцями спецпідрозділу ГУР «Кракен».

Стверджується, що чергові на блокпостах отримали наказ від свого начальства зупиняти конкретно машини «Кракена», військової частини 0458. Автівки спецпризначенців зупиняли і тримали, аж доки не отримували підтвердження від свого штабу, що можна пропускати.

«Хлопці, зай… ні після полігону, зупинялись на всіх блокпостах, називали пароль та показували військові квитки, але все одно були змушені чекати по півгодини, доки штаби між собою розберуться. На першому блокпосту почекали, на другому почекали, на третьому це всім набридло і хлопці зателефонували побратимам, які були в Харкові, а потім сталося те, що всі бачили на відео», — йдеться у повідомленні.

Автрори публікації зазначають, що законних підстав зупиняти бійців не було, а проводити огляд машин співробітників ГУР можна тільки у присутності представника внутрішньої безпеки ГУР МО. Та бійці «вели себе чемно та з розумінням, доки ситуація не дійшла до ідіотизму».

Підкреслюється, що поліцейських ніхто не бив і зброю у них не відбирав — бійці «Кракена» діяли в рамках дозволеного для їхньої структури.

«Поліція не має права оглядати автотранспорт ГУР. Ніхто не може гарантувати, що в рядах поліції немає зрадника, тоді, як кожен боєць Головного управління розвідки проходить регулярні перевірки. „Поліцейські“ блокпости існують не для того, щоб ловити ДРГ, з ДРГ боряться спеціальні контр-ДРГ групи в складі ЗСУ або НГУ. Працівники поліції не мають необхідних навичок для цього і це можна побачити на відео. Якби це було справжнє ДРГ, то вони б прорвалися в Харків. Перед тим як писати про „вседозволеність“ і „бидло зі зброєю“, цивільним варто спочатку дізнатись контекст, а перед цим не відкривати рот. Тепер, коли контекст відомий, можна з впевненістю сказати що хейту заслуговують працівники поліції та їхнє начальство яке або мріє отримати премію за впійманого на „зальоті“ ГУРівця, або просто любить поза… ти когось, хто кращий за них самих», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що раніше у мережу викладали відео з Одеси, на якому люди у військовій формі «прийняли» чоловіка та увезли його. Спочатку стверджувалося, що так жорстко працюють співробітники військкоматів, але потім з`ясувалося, що очевидці зафільмували, як військові затримували чоловіка, який знімав на телефон розгорнання блокпосту.

Фото — скріншот

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