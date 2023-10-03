Підтримка в тисячу гривень нічого не вирішує: в Україні переглянуть категорії отримувачів соцвиплат

В Україні планують переглянути категорії соціальних виплат. Після цього деякі отримувачі будуть позбавлені права на державну допомогу.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає «Інтерфакс-Україна».



«Уся система соціальної підтримки на сьогодні нам, на жаль, дісталася у спадок з Радянського Союзу, з радянських часів. І дуже довгий проміжок часу будувалася за таким наративом, коли у дуже багатьох людей заохочувалися патерналістські настрої: „давайте ми вам дамо якусь невелику виплату і забудемо про вас“. Але ж так не працює. І ми на сьогодні бачимо, що у нас величезна „армія“ одержувачів різного виду допомог, а бюджет соціальної політики — найбільший бюджет у всьому уряді. Зрозуміло, що в якийсь момент може настати просто межа», — сказала Жолнович в інтерв'ю агентству.

Чиновниця зазначила, що «розмазуючи дрібними виплатами таку підтримку, ми нічого не вирішуємо». В Україні є величезний комплекс питань, які неможливо вирішити якоюсь невеликою виплатою.

«…роздуванням виплат, про що дуже багато знову говорять, ми нічого не доб'ємося, але можемо зруйнувати економіку нашої держави», — наголосила вона.

Вона також зазначила, що на сьогодні на одну працюючу людину припадає декілька утриманців, і кожен з них має отримувати адекватну допомогу.

«Тому якщо ми говоримо про підтримку в тисячу гривень, вона ж ні про що. Це має бути хоча б 5 тисяч гривень», — вважає чиновниця.

Вона додала, що держава має підтримувати людей, які найбільше цього потребують, наприклад, люди непрацездатного віку, люди, які мають складні інвалідності.

Але для цього потрібно, щоб працювала економіка та ефективно працювала податкова система.

За її словами, зараз радикально потрібно збільшувати соціальні послуги, розвивати їх.

«…нам радикально потрібно збільшувати соціальні послуги, розвивати їх, думати максимально, де ми могли б знайти ресурс на ці послуги», — наголосила міністерка.

Послуги мають надаватися в громадах, але, за словами Жолнович, вони не розуміють, що їм надавати, не вміють цього робити, а в багатьох випадках не мають достатнього ресурсу.

«Наразі ми переформатуємо такі можливості, щоб кожна громада могла просто адресно закуповувати послугу через національного закупівельника для своїх людей у різних постачальників, щоб їм нічого не потрібно було створювати й утримувати, щоб ці механізми були простішими й ринковими. Тоді можна буде співфінансувати з різних бюджетів: з місцевого, з обласного, з державного», — розповіла Жолнович.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що громадяни України, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплати для ВПО від держави.

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