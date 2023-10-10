У Британії вперше у світі роздрукували нервові клітини на 3D-принтері: яке значення має для людства

Науковий прогрес не стоїть на місці. Після того, як учені з’ясували, яку максимальну температуру може витримати людина, дослідники з Оксфордського університету вперше надрукували нервові клітини на 3D-принтері. Це може допомогти лікувати травми головного мозку в майбутньому. Про це повідомили на сайті університету.

Учені протестували отриманий матеріал на мишах. Після імплантації в зрізи мозку клітини успішно інтегрувалися у тканини піддослідних тварин, створили нервові відростки та забезпечили рух нейронів.

Тепер дослідники хочуть удосконалити техніку друку, щоб створити більш складні багатошарові тканини кори головного мозку, що імітуватимуть архітектуру людського мозку.

Надруковані клітини можна буде використовувати не тільки для лікування травм головного мозку, а й у випробуванні ліків, дослідженнях розвитку мозку і вивчення основ пізнання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що вчені вилікували мавп із хронічним алкоголізмом.

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