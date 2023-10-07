12 жовтня 2023

Досвідченим кінологам добре відомо не тільки те, що породу бордер-коллі було виведено людьми, які проживали на кордоні (звідси, власне, і назва породи) між Шотландією та Англією. Собак цієї породи фахівці нерідко вважають найрозумнішими серед усіх порід. Для більшої переконливості часто наводиться такий приклад.

Бордер-коллі на прізвисько Чейсер, який прославився як найрозумніший собака у світі, була вихованкою професора психології Джона Піллі з американського штату Південна Кароліна. Вже перебуваючи у досить похилому віці, Джон завів щеня бордер-коллі і вирішив дресирувати його за авторською методикою. Щодня він присвячував цілих п'ять годин тому, що вчив малу Чейсер розпізнавати різні предмети. Наприклад, показуючи іграшки, професор десятки разів повторював їхні назви вголос. Після цього він ховав речі та просив собаку відшукати їх.

За час навчання Джон використовував 800 іграшок з тканини, 116 гумових м'ячиків, 26 фрісбі (пластикових літаючих дисків), а також багато інших предметів. Вже за п'ять місяців Чейсер почала розуміти, що кожен предмет має свою назву.

Згодом Чейсер навчилася розпізнавати у словах свого господаря як іменники, і навіть прислівники, дієслова і прийменники. Крім того, професору вдавалося навчати її новим словам за допомогою «логічного висновку шляхом виключення». Тобто собака міг вгадувати нову назву, виключаючи вже знайомі їй об'єкти. Стаття Джона Піллі у журналі Behavioural Processes викликала неймовірний резонанс серед фахівців, які займаються розведенням собак різних порід.

До моменту відходу професора з життя Чейсер вміла розпізнавати на слух 1022 предмети. Найрозумніший у світі собака прожив трохи більше 15 років і помер від старості.

Усім сьогоднішнім іменинником дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.