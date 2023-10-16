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Суспільство та люди

У Полтаві суд звільнив від відповідальності водія, який сів п'яним за кермо, дізнавшись про причину такої поведінки, — ЗМІ

13:42 16 жовтня 2023
Правосуддя

Правила дорожнього руху передбачають серйозні покарання для водіїв, які сідають за кермо нетверезими — не лише великий штраф, а й позбавлення прав водія. Щоправда, із цих правил є винятки.

Про такий випадок, коли суддя прийняв бік водія, пише today.ua. Полтавський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, за яким чоловіка притягнули до відповідальності, зазначивши, що водій діяв таким чином у разі нагальної потреби.

Ця історія сталася влітку минулого року, коли у Миргороді патрульні під час дії комендантської години зупинили автомобіль, за кермом якого був водій із ознаками сп'яніння. Драгер підтвердив це. Суд першої інстанції оштрафував автовласника на 17 000 гривень і позбавив на рік посвідчення водія, однак чоловік оскаржив це рішення.

У його апеляційній скарзі вказувалося, що він сів п'яним за кермо в екстреній ситуації — знайома попросила чоловіка з'їздити до її хворої матері та надати їй допомогу, оскільки «швидка» не могла приїхати вчасно, а сама хвора не могла відчинити двері медикам. Донька мала ключ від квартири, вона могла відкрити двері і зробити своїй матері ін'єкцію.

Полтавський апеляційний суд дійшов висновку, що водій діяв у стані нагальної потреби, яка виникла через реальну загрозу здоров'ю та життю людини. А ст. 18 КУпАП свідчить, що такі дії не є адміністративним правопорушенням. Навіть якщо, наприклад, водій був у стані алкогольного сп'яніння чи порушив інші правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що на офіційних ресурсах МВС України відновлено можливість сплати адміністративних порушень правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації.

Фото Pixabay

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