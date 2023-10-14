18 жовтня 2023

Ось так новина: дослідники з Варшавського університету спростували теорію про те, що котів у Європу привела людина. Аналіз і стародавніх решток, і сучасних тварин показав вченим їхній реальний шлях з Близького Сходу, який вони, судячи з усього, пройшли першими і самі по собі. Як і належить кішкам.

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Вченим вдалося встановити за ДНК, що предком всіх сучасних домашніх котів була близькосхідна дика Felis silvestris lybica. Потім вони виявили генетичні сліди цих тварин біля Польщі — близько 8 тисяч років тому, тобто задовго до того, як там з'явилося сільське господарство. Це йде врозріз із колишнім твердженням про те, що тварини мігрували до Європи разом із першими фермерами.

Автори дослідження зазначають: на відміну від собак та худоби, кішок люди не приручали. Тобто не відловлювали диких особин з метою відібрати найкращих для розведення. Це підтверджує і той факт, що сучасний смугастий кіт пісочних відтінків, як дві краплі води, схожий на свого близькосхідного (чи стародавнього) предка. За тисячі років кішки мало змінилися, хіба що трохи зменшилися в розмірах, адаптувавшись до людського господарства.

Проте, на думку дослідників, зустріч людини та кішки таки була цілеспрямованою і відбулася у різних регіонах близько 8−10 тисяч років тому. Питання лише у тому, хто кого одомашнив.

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— Кішки обережно увійшли до історії людства з неолітичною революцією на Близькому Сході, — стверджує Даніела Попович, одна з авторів наукового проекту. — Щойно з'явилися перші фермери, з'явилися й надлишки. Це привабило будинкових мишей, які, у свою чергу, «привели за собою» кішок. Таким чином, кішки почали жити в безпосередній близькості від людей і терпіти нас. А ми почали терпіти їх…

До речі, зроблені нещодавно на Кіпрі знахідки підтвердили, що кішки потрапили туди по воді приблизно в той же час близько 9500 років тому. На острові і раніше знаходили поховання кішок разом із людиною. З того часу хвостаті друзі подорожували древнім світом у компанії людини, наприклад, з римськими легіонерами чи торговцями.

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Тепер вченим стало зрозуміло, що природний ареал так званої північноафриканської (або близькосхідної) кішки включав також і територію Європи. Цілком імовірно, що наші сьогоднішні домашні улюбленці — це нащадки диких котів, які зустріли людину, яка прийшла на їх територію, пристосувалися до спільного життя з нею і погодилися виносити її присутність. Ось так то.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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