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Країна: Німеччина
Мануфактура: Meissen
Рік створення: ХVIII століття
Розмір: 48×18 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Ви ніколи не замислювалися над тим, як бджолам вдається створювати віск? Виявляється, віск виділяється із спеціальної залози, розташованої на животі у молодої бджоли. Залоза виділяє спеціальні пластинки, які використовуються для будівництва сот. Щорічно бджолина сім'я виготовляє до 7 кілограмів воскових сот.
Століттями люди використовували бджолиний віск для виготовлення свічок.
Сучасною альтернативою цьому матеріалу став соєвий віск, винайдений у 90-х роках XX століття. Його роблять із соєвої олії, яку рафінують і гідрують, внаслідок чого вона застигає та зберігає тверду текстуру при кімнатній температурі.
Соєвий віск, до речі, легко поєднується з жирними кислотами та ефірними маслами. А при нагріванні він плавиться за температури 50 °C. Саме такий екологічно чистий віск використовується для виробництва ароматичних свічок.
Виробники для створення свічок із соєвого воску зазвичай використовують два види ґнотів. Гніт, зроблений з бавовни, зазвичай горить плавно і безшумно, м'яко поширюючи аромат у приміщенні. Свічки ж з дерев'яним ґнотом видають характерне потріскування, подібне до звуку палаючих камінів. І це створює в будинку неповторний затишок.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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