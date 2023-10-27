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«Порцелянові» історії
30 жовтня 2023
ЗУСТРІЧ НА ПРОГУЛЯНЦІ
ЗУСТРІЧ НА ПРОГУЛЯНЦІ Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1987
Скульптор José Roig
Розмір: 36×58 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Японські вчені дійшли дивного висновку: якщо собака дивиться на свого господаря «косим поглядом», то, швидше за все, він його засуджує! Можете собі таке уявити? Щоправда, вони стверджують, що це стосується лише собак жіночої, так би мовити, статі, а не кобелей.

Дослідження, проведене в Університеті Кіото, Японія, показало, що собаки справді таємно засуджують своїх господарів, коли ті роблять помилки. На це вказали результати низки експериментів.

Провідна авторка дослідження, Хітомі Чиджиєва, заявила: «Наші результати показують, що собаки, особливо самки, здатні визначати компетентність людини. І це може впливати на їхню поведінку, особливо якщо йдеться про їжу. Майбутні дослідження мають вивчити потенційні статеві різницю між собаками у тому, як саме вони оцінюють людей».

У процесі дослідження вчені хотіли з'ясувати, чи мають собаки здатність оцінювати людей на основі їхньої майстерності. «Соціальним тваринам може бути вигідно оцінювати інших на основі не лише соціальних рис, таких як готовність до співпраці, а й несоціальних, таких як майстерність чи компетентність», — написали автори.

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Під час одного з експериментів 30 собак посадили перед двома акторами, кожен з яких мав контейнер з кришкою. Один («компетентний») актор відкривав свій контейнер дуже швидко — за дві секунди. А другий («некомпетентний») відкривав контейнер «зі складнощами», але не міг зробити цього навіть за п'ять секунд.

Потім актори повторювали ці дії з двома різними контейнерами, перш ніж їм вручали два нових, які містили шматочок собачого корму, або були порожніми. Нові коробки люди відкривали довше. Весь цей час собаки лише спостерігали за ними, і тільки через 30 секунд тваринам дозволили наблизитися. Реакцію собак на те, що відбувалося, було зафіксовано на відео і згодом проаналізовано.

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Як виявилося, самки собак дивилися на «компетентних» акторів значно довше, ніж самці, і з більшою ймовірністю підходили до людей, які «знають». Це свідчить, що суки можуть розпізнавати різні рівні компетентності у людей, коли це безпосередньо зачіпає інтереси самого собаки.

І тоді вчені запитали: невже тварини справді вміють засуджувати? Психологи називають подібні судження «соціальними оцінками». І попередні дослідження показали, що інші види, такі, як мавпи-капуцини, виявилися на це здатні.

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Так ось. Оскільки собаки вже давно пристосувалися до життя в людському суспільстві під час еволюційного процесу одомашнення, вони добре навчилися читати нашу поведінку і спілкуватися з нами. Тому немає нічого дивного в тому, що вони спроможні оцінювати дії своїх господарів. Яким чином? — запитайте ви. Та тим самим, наприклад, «косим поглядом»…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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