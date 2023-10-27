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«Порцелянові» історії
1 листопада 2023
ЖИТТЯ У ПРИРОДІ
ЖИТТЯ У ЄСТЕСТВІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2003
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

У старовинній книзі «Шир а-Шірім Раба» йдеться: «Не стався до притчі зневажливо. Подібно до того, як при світлі копійчаної свічки відшукується упущена золота монета або цінна перлина, так і за допомогою притчі пізнається істина». Історія, яку мовою символу, метафори та алегорії розповідає притча, називається машаль, а та істина, яку ми пізнаємо з цієї історії, — німшаль.

У згаданій книзі наводиться притча, яку розповів мудрець Єхезкелем Ландау із Праги. Група людей, які зазнали аварії корабля, опинилася на безлюдному острові. Там у однієї жінки народилася дитина.

Коли вона трохи підросла, один чоловік відвів її вбік і почав навчати алфавіту, малюючи літери на піску.
- Зараз це заняття може здатися тобі марним, — сказав він дитині. — Справді, яка користь у цих літерах тут, на безлюдному острові? Але коли нас врятують, коли ми повернемося додому, на материк, побачиш там книги. Великі бібліотеки з тисячами книг. У цих книгах міститься вся мудрість світу. І ти зможеш читати ці книги, бо вивчиш літери тут. Зараз ці літери можуть представлятися тобі розрізненими каракулями, а сама їхня користь виглядатиме дуже сумнівною, але повір: там, на великій землі, вони стануть для тебе ключем до пізнання мудрості.

На безлюдному острові дитина може вивчати ці літери, лише спираючись на свою віру у правильність слів вчителя. Вона ще здатна повною мірою відчути, побачити їхнє значення. Вона просто довіряє своєму вчителю, сподіваючись, що ці літери одного прекрасного дня виведуть її до світла знань. Так і ми часом теж намагаємося осягнути глибинну мудрість життя, яке тривалий час може залишатися для нас не зовсім зрозумілим.

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У ширшому сенсі німшаль полягає в тому, що наш обов'язок — трудитися, створювати і служити з повною вірою добрим цілям. Ми не вимагаємо негайного розкриття істини. Ми не прагнемо миттєвого вирішення всіх сумнівів. Ми просто терпляче вирощуємо приховане в ґрунті буття насіння нашого життя, знаючи, що рано чи пізно воно проб'ється на світ і дасть паростки. Але це буде потім — не зараз. Потім, коли нас вивезуть з безлюдного острова і ми опинимося на нескінченно великій території непростого та прекрасного життя.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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Олександр ШВЕЦЬ
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