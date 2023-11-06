Фігурка дня. «Порцелянові історії». 6 листопада 2023

МАВПИ

Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro

Рік створення: 1970

Скульптор: Juan Huerta

Висота: 29 cm



Вченим давно було відомо, що в повсякденному житті шимпанзе користуються різними знаряддями — від довгих гілочок до відповідного розміру каміння. Тепер же з'ясувалося, що ці тварини не просто бездумно б'ють каменем по горіхах: вони, виявляється, щоразу співвідносять форму каменю і форму самого горіха, щоб вирішити це завдання найефективніше.

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Років п'ятдесят тому американські вчені провели спостереження за тим, як дикі шимпанзе використовують примітивні знаряддя праці, наприклад, як вони засовують у термітник гілочку з обірваним листям, щоб добути комах, або як збирають «губкою» з моху воду в природних колодязях.

При цьому для різних груп шимпанзе характерними були різні «культурні традиції». Скажімо, лише у Західній Африці ці мавпи користуються кам'яними знаряддями праці розколювання горіхів.

Тепер же вчені отримали переконливі дані про те, що ці дикі тварини, перебуваючи в природній природі, не просто беруть перший камінь, що попався, і починають бити по горіху, намагаючись добути вміст, а використовують при цьому різні види зброї для розколювання різних видів горіхів!

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Відсканувавши і порівнявши кам'яні предмети, які застосовують мавпи двох груп — з Кот-д'Івуару та Гвінеї, — дослідники переконалися самі і змогли переконати наукову спільноту в тому, що між групами є помітні відмінності навіть у формі знарядь, що виготовляються. Виявилося, що гвінейські мавпи, наприклад, використовують не лише кам'яні молотки різних форм і розмірів, а й дуже великі кам'яні ковадла (їх розмір досягає метра), щоб справлятися зі шкаралупою горіхів різних видів. Було встановлено, що деякі молоти були загострені і нагадували долото, тоді як інші були плоскі й важкі, а треті — зовсім округлі. Судячи зі слідів пошкоджень, залишених на камені, шимпанзе використовують плоскі камені, щоб справлятися з дрібнішими горіхами, а «долотами» розбивають тверду шкаралупу більших. Округлі молотки, схоже, відіграють роль «зброї загального призначення».

Дослідники стверджують, що досліджуючи використання знарядь шимпанзе, ми стаємо ближчими до розуміння того, як наші далекі предки, австралопітеки, почали застосовувати знаряддя праці понад три мільйони років тому. Дослідження про це нещодавно опубліковали в журналі Royal Society Open Science.

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Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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