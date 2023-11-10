14 листопада 2023

Не раз звертав увагу на те, що серед відвідувачів нашого музею порцелянових фігур є чимало любителів композицій, які так чи інакше пов'язані з птахами. Ці люди, як правило, затримуються біля вітрин з пернатими, подовгу розглядаючи орлів і голубів, павичів та звичайних горобців, які тішать око своєю неймовірною досконалістю.

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Не знаю, чи доводилося любителям птахів замислюватися над тим, а чи існують у їхніх улюблениць вуха. Не знаю. Я сам, наприклад, навіть припустити не міг, де у птахів ці вуха можуть бути. Адже розглянути їх під оперенням практично неможливо.

Відповідь на це питання дала докладна доповідь орнітологів одного з норвезьких університетів. Дослідники дійшли висновку, що в основному птахи покладаються на свій гострий слух для того, щоб, по-перше, виявити видобуток і, по-друге, ідентифікувати родичів на основі їхніх пісень.

Більше того, виявляється, птахи чують набагато краще за людей, а тому здатні розрізняти недоступні для людського вуха відтінки звуків. Однак у птахів відсутня анатомія зовнішнього вуха, яку покладаються люди. Тоді як птахам вдається сприймати звуки?

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Насправді птахи, звичайно ж, вуха мають. Але їхні вуха влаштовані не так, як у людини. Птахи і люди мають і внутрішнє вухо, і середнє вухо. Однак птахи відрізняються від людей тим, що вони не мають структури зовнішнього вуха. Там, де у людини розташоване зовнішнє вухо, у птахів є лише лійкоподібні отвори, які функціонують подібним чином. Ці отвори зазвичай розташовуються ззаду і трохи нижче очей птаха. Вони захищені м'якими пір'ям, званими вушними раковинами.

Положення голови птиці також грає роль її слухових здібностях. Вчені визначили, що шуми реєструються на різних частотах кожного боку голови птаха. Залежно від кута, під яким виходить шум, він може звучати з певною частотою у лівій барабанній перетинці та з зовсім іншою частотою — у правій барабанній перетинці. Ця різниця в частотах між барабанними перетинками таки дозволяє птаху визначити джерело звуку.

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Наприклад, сови відомі своїм надзвичайно гострим слухом, який допомагає їм знаходити видобуток уночі. Ця слухова здатність частково пов'язана з асиметричним розташуванням вушних отворів, коли один отвір знаходиться нижче за інший.

Звуки реєструються у цих отворах у різний час! Сови можуть використовувати цю різницю в часі (яка іноді становить всього 30 мільйонних часток секунди), щоб визначити, виходять звуки зліва, або ж праворуч від них.

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В інших хижих птахів перед вухами є своєрідні «закрилки», які допомагають їм визначити, чи виходять звуки зверху чи знизу. У деяких сов, до речі, дійсно можна побачити «вушка на маківці». Хоча насправді це просто пучки пір'я, керовані маленькими м'язами під шкірою, які ніяк не впливають на їх слух.



Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.