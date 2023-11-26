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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1984
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 29 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Норвезьким ученим вдалося з'ясувати, хто є автором загадкового напису, зробленого олівцем на знаменитій картині Едварда Мунка «Крик». Виявилося, що фразу «kan kun være malet af en gal mand», що в перекладі з данської мови означає «міг намалювати тільки безумець», залишив сам Мунк. Про це нещодавно повідомило видання Daily Mail.
Знамените та нерідко лякає відвідувачів полотно експонується в Національній галереї Норвегії і напис олівцем, нанесений у верхньому лівому кутку, ледь помітний.
Протягом тривалого часу арт-критики сперечалися, як вона могла там з'явитися. Одні вважали, що її зробив сам Мунк, який протягом життя відчував проблеми з психічним здоров'ям. Інші припускали, що це справа рук невідомого відвідувача виставки, невдоволеного вмістом полотна.
Фахівці Національної галереї вивчили картину за допомогою інфрачервоного сканування і дійшли висновку, що автором напису все ж таки був сам Мунк. Для цього вони звірили почерк, яким вона зроблена, з листами та щоденниками художника.
«Цей напис, безсумнівно, зроблений самим Мунком. І її зміст, і події 1895 року, коли Мунк уперше продемонстрував цю картину в Норвегії, ведуть в одному напрямі», — сказала куратор галереї Май Бріт Гуленг.
На думку Гуленг, художник написав кілька слів на своїй картині після зустрічі, під час якої один із відвідувачів виставки, студент-медик Йохан Шарффенберг, сказав Мунку, що цей твір, ймовірно, створений людиною, яка явно страждає на розлад психіки.
«У цьому є, звичайно, елемент іронії, але це свідчить і про вразливість Мунка. Він сприйняв репліку дуже серйозно і відчув себе скривдженим, тому що в його сім'ї справді були хворі люди, і він сам дуже цього побоювався», — зазначила куратор.
За словами Гуленга, Мунк неодноразово повертався до цього інциденту у своїх листах, оскільки його дуже турбувала власне здоров'я. Особливо після того, як його сестра, а згодом і мати померли від туберкульозу. Батько та старша сестра Мунка теж страждали через депресії, а ще одна його сестра потрапила до лікарні з біполярним розладом.
«Для нього дуже важливо було взяти під контроль те, як він сам усвідомлював себе, і те, як його розуміли оточуючі. Ймовірно, напис став своєрідним способом продемонструвати такий контроль, тому що інші назвали його божевільним, а він цим ніби сказав: «Я можу з такого приводу навіть пожартувати», — резюмувала Гуленг.
Картина «Крик» була вперше виставлена в Осло (який тоді називався Християнія) у 1893 році і стала одним з найяскравіших втілень тривоги у світовому мистецтві. фільми.
Однак після першої демонстрації перед публікою картина викликала не лише різку критику, а й безліч міркувань про психічне здоров'я самого Мунка. Судячи із щоденників художника, така реакція його дуже ображала.
Існує кілька унікальних версій «Крика» Мунка — дві картини, дві пастелі, кілька літографічних гравюр та кілька малюнків та ескізів.
Картини, ймовірно, були створені в 1893 і 1910 роках.
Напис олівця знаходиться на картині 1893 року. Саме її викрали у лютому 1994 року двоє чоловіків. Вони виламали вікно, перерізали дріт на якому висіло полотно і залишили записку зі словами «дякую за погану безпеку».
Галерея відмовилася виплатити викуп у розмірі 1 мільйон доларів. І тоді норвезька поліція організувала спецоперацію за підтримки британської поліції та музею Гетті. І 7 травня 1994 року картина була виявлена (непошкодженою!) в готелі в Асгардстранді, приблизно за 40 миль на південь від Осло. Незабаром повернуто до Національної галереї.
До речі, одну з версій картини «Крик» Едварда Мунка в 2012 році було продано на аукціоні в Нью-Йорку за 120 мільйонів доларів. Таким чином, цей шедевр експресіонізму став однією з найдорожчих картин історії.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с 3х
Тиск: 751 мм