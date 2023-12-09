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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1991
Скульптор: José Luis Alvarez
Розмір: 23×16 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Льюїс Керролл (Чарлз Лютвідж Доджсон) — англійський письменник, професор математики Оксфордського університету та один з найкращих фотографів XIX століття — обезсмертив своє ім'я казками про дивовижну дівчинку на ім'я Аліса. Тієї самої дівчинки, цікавість якої спочатку завела її в підземну країну, де її підстерігали дивні несподіванки та фантастичні персонажі, а потім і в Задзеркаллі, де Алісі довелося пережити чимало нових захоплюючих пригод.
Можливо, вам це здасться неймовірним, але в різні часи були люди, які вважали твір шкідливим і навіть таким, що підлягає категоричній забороні. У книзі чого тільки не вбачали — і неналежний сексуальний зміст, і принизливі висловлювання на адресу влади та церкви, і навіть натяки на вживання наркотиків. Періодично «Алісу» забороняли то в одній, то в іншій школі великих столиць світу, а одного разу взагалі заборонили у всій країні! І ви, певно, вже здогадалися, як ця країна називається.
Так-так, саме Китай вважав книгу непридатною для своїх громадян. І проблема, до речі, полягала не в Гусіні, яка, можливо, курила опіум, і не в критиці можновладців, а в тому, що в казці деякі тварини говорять людською мовою, ходять на задніх лапах і взагалі всім своїм виглядом і поведінкою прирівнюються до людини, що саме собою неправильно і образливо.
Особливо це обурило відомого китайського генерала Хе Цзяня, який у 1931 році заявив на всю країну:
- Це ж неприпустимо — вселяти дітям думку про те, що у тварин такий самий інтелектуальний рівень, як у людей!
Загалом, замислюючи свій чудовий твір, Льюїс Керролл навіть уявити не міг (у нього на це просто не вистачило б жодної фантазії), що в якійсь країні його книга може бути заборонена з такої безглуздої причини. Тепер зрозуміло, що він дуже помилявся. Втім, ця його помилка аж ніяк не завадила мільйонам людей у всьому світі навіть через півтора століття після появи книги, як і раніше, захоплюватися казковими пригодами дівчинки на ім'я Аліса.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пд
Тиск: 744 мм