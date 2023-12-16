19 грудня 2023

У XVII столітті в Європі прагнення до вільної творчості натрапило на найжорстокішу церковну цензуру. Відомим живописцям доводилося винаходити різні мистецькі прийоми, що дозволили оминути суворі заборони. Наприклад, результатом таких хитрощів стало полотно знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса, який практично все своє життя творив при дворі короля Філіпа VI. Єдине зображення оголеної жінки, що збереглося, на картині під назвою «Венера з дзеркалом» було створено ним у 1647−1651 рр.

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Купити картину з напівлежачою красунею, яка ніби відвернулася від глядача, і Амуром, що тримає перед нею дзеркало, прагнули багато — від знатних вельмож до багатих купців. Але всіх їх немов переслідував якийсь злий дух. Одні поціновувачі мистецтва раптово розорялися, інші зазнавали підступного нападу ворогів чи піратів, треті ні з того ні з сього вмирали від дивних хвороб. Ось один із таких прикладів — фаворит іспанської королеви Марії Луїзи Мануель Годой, якому вдалося придбати полотно на початку XIX століття, незабаром змушений був тікати з країни, покинувши все своє майно.

В 1906 картина Веласкеса опинилася в колекції Лондонської національної галереї. Однак і там фатальна доля нагадала про себе.

Майже сто років тому, 10 березня 1914 року, на цю картину напала Мері Річардсон. Розмахуючи тесаком, яким м'ясники зазвичай обробляють туші, вона завдала більше десяти ударів по спині оголеної богині. Мері Річардсон — суфражистка, яка пізніше, до речі, приєдналася до фашистів, завдала полотну значних пошкоджень.

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Річардсон порубала безцінну картину, даючи зрозуміти, що, з її точки зору, на полотні було зображено «жіноче м'ясо на потребу сластолюбних чоловіків».

Наприкінці життя, 1961 року, Мері дала інтерв'ю Бі-бі-сі, в якому розповіла про свою протестну діяльність: зокрема, про те, що вона регулярно била вікна у міністерстві внутрішніх справ, кидаючи в них каміння на бігу.

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За акт кричущого вандалізму, скоєний у картинній галереї, Мері було заарештовано і посаджено у в'язницю Холлоуей. Диким чином вона продовжувала поводитися і в ув'язненні. Покаранням став переведення Мері до одиночної камери.

Тоді незвичайна ув'язнена оголосила голодування. Тюремне начальство у відповідь розпорядилося годувати її насильно. «Їм ніяк не вдавалося розтиснути мені зуби, — згадувала Мері. — Вони у мене були дуже міцні. Деяким жінкам передні зуби вибивали… Мене ж годували через ніс, — продовжувала вона. — Укладали на підлогу, накривали простирадлом, після чого на мене навалювалися. троє величезних важких чоловіків, ніколи до самої смерті не забуду жахливі звуки цих годувань».

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За шість місяців Річардсон випустили на волю. А досвідченим реставраторам вдалося залатати розрізи, зроблені нею картині великого Веласкеса. Щоправда, з того часу полотно захищене куленепробивним склом.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.