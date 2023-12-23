25 грудня 2023

Оскільки в нашій музейній колекції фарфорових героїв найвідоміших класичних казок представлено відразу кілька чарівних порцелянових композицій, присвячених Алісі в Країні чудес, я вирішив ще раз згадати цю дивовижну історію.

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Взагалі професор Оксфордського університету Чарльз Лютвідж Доджсон був математиком, фотографом і філософом. Але на весь світ він уславився аж ніяк не цим. Всесвітньо відомим письменником його зробили казки про Алісу в Країні див. Головна їхня героїня, що потрапляла то у підземелля, то у дзеркало, принесла Льюїсу Керроллу (а саме під таким псевдонімом він опублікував цей твір у 1885 році) воістину світове визнання.

До речі, дівчинка з таємничої, лякаючої і водночас чарівної читачів казки, мала цілком реальний прототип. Надихнула професора на створення цієї історії юна Аліса Лідделл — дочка його доброго приятеля. Аліса була четвертою дитиною Генрі Лідделла — філолога, автора грецького словника «Лідделл-Скотт». Чарльз Доджсон уникав товариства молодих жінок, але цілком дружньо міг годинами розмовляти з юними дівчатками. Аліса Лідделл та її сестри любили історії дивакуватого професора, який був чудовим оповідом. Таким ось незвичайним шляхом казка, складена професором математики на ходу (!) під час прогулянки на човні по озеру, і лягла в основу знаменитої «Аліси в Країні чудес».

Найдивнішим у всій цій історії стали не чарівні перетворення та пригоди Аліси, не поведінка вічно усміхненого Чеширського Кота або Білого Кролика, що постійно кудись тікає, а те, що в уста маленької дівчинки автор примудрився вкласти слова та афоризми, багато з яких читачі здатні оцінити лише у зрілому віці. Більшість із цих цитат настільки зворушливі, загадкові та яскраві, що їх хочеться перечитувати багато разів.

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У той же час Королева в казці постає вимогливою та суворою. Вона віддає такі мудрі розпорядження, що вони сприймаються як дуже корисні поради. Наприклад, таке: «Поки думаєш, що сказати, роби реверанс. Це дає тобі додатковий час…»

І що ви думаєте, англійська королева Вікторія так вразилася «Алісою в Країні див», що під час зустрічі з автором запропонувала йому присвятити свою наступну книгу їй самій. І професор пообіцяв своїй королеві виконати це її прохання. Сказано зроблено. Незабаром «Елементарний трактат про детермінанти з їхнім застосуванням до одночасних лінійних рівнянь і рівнянь алгебри» був урочисто представлений Керролом Її Величності.

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Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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