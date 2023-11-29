Нещодавно «ФАКТИ» писали про хлопця з Київщини з ДЦП, який мріє захищати Україну. А 16-річний киянин Федір Теклюк зумів подолати марафонську дистанцію в 42 кілометри разом із спортсменом-волонтером Станіславом Ліневичем. Під час найдовшого у світі марафону «Не зупиняйся» вони встановили унікальний рекорд — «Перша дитина з діагнозом ДЦП, яка подолала марафон у візку у супроводі бігуна».

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Федір Теклюк і спортсмен-волонтер Станіслав Линевич, який супроводжував його під час марафону

Його історія почалась із 28-го тижня вагітності мами. Передчасні пологи з ускладненнями, далі місяці реанімації, невтішний діагноз та пропозиція відмовитись від дитини. Й, зрештою, прийняття Федора таким, яким він є. Ніхто з лікарів не вчить жити з цим всім, а лише звертають увагу на найгірші перспективи, й ти залишаєшся сам на сам з діагнозом. У Федора ДЦП, спастичний тетрапарез. Він не може контролювати рухи своїх рук та ніг, не може ходити, тому потребує постійно батьківської уваги та піклування.

Незважаючи на це, любов та віра рідних допомогли хлопчику соціалізуватись. Він навчається в спеціальній школі, подорожує Україною та світом, бере участь у різних заходах та є фанатом футболу. На біг його надихнула старша сестра, яка кілька років тому взяла участь у забігу в Києві. Федір вболівав за неї з батьками і захотів так само.

- Федя — фанат київського «Динамо», але справжньою мотивацією до бігу були не вони. На марафон його надихнула сестра. Він зустрічав її на фініші квітневого забігу і бачив, наскільки крута там атмосфера, — розповіла «ФАКТАМ» керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. — Тому захотів так само. Тренерка Марина Саєнко завдяки соцмережі придбала спеціальну бігову коляску та почала тренування з Федором. Й у 2019 році хлопець з ДЦП з нею здолав свій перший напівмарафон — 21 кілометр, що стало його першим національним рекордом. Марина штовхала перед собою візочок вагою 50 кілограмів заради свого друга, якому пообіцяла, що все у них вийде.

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Свій минулий день народження 25 лютого Федір провів у бомбосховищі в Києві. Більше року тому в школі він поділився з вчителькою, що його найбільша мрія — пробігти марафон на честь перемоги.

- На жаль, до неї ще потрібно багато працювати, проте від бажання ми вирішили не відмовлятись й допомогти наблизити той день, коли російська нечисть зникне з української землі, — зізнався «ФАКТАМ» спортсмен-волонтер Станіслав Ліневич. — Ми здолали дистанцію за 3 години 36 хвилин. Метою даного марафону був збір коштів на ЗСУ. Планували, що буде 42 тисячі гривень, за кожен кілометр — по тисячі. А вийшло аж 80 тисяч! Таким чином вдалось не лише другий рекорд встановити, а й наблизити перемогу.

За словами керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, досягнення хлопця та його наставника вразило до сліз.

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Тренери для Федора не просто наставники, а найкращі друзі

- Федір вже не мала дитина, він підліток, візок важкий. Але дивлячись на те, з якою мотивацією обоє долали відстань — це вражає. Я думаю, що це приклад для інших, що діагноз не вирок, й насправді він відкриває все більше можливостей, і що все можливо.

Раніше «ФАКТИ» писали, що другокласниця відрізала і продала коси, а виручені 5000 гривень віддала ЗСУ: «Щоб тато і всі воїни повернулись живими з фронту».

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