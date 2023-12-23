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Країна: Іспанія Мануфактура: Lladro Рік створення: 2009 Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero Розмір: 36×52 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Великий письменник, поет і драматург Оскар Уайльд народився Дубліні у жовтні 1854 року. Наступного року вся Ірландія відзначатиме 170-річний ювілей свого визначного земляка.
Найдотепніша людина в історії Великобританії (за версією газети The Daily Telegraph) прожила коротке, але дуже яскраве життя, що вмістило в себе і безтурботне дитинство, і блискучу освіту, і неймовірну світову славу, і одруження з народженням двох синів, і переслідування за гомосексуалізм, яке закінчилося публічним судом і двома роками в'язниці, і еміграцію до Франції під нікому не відомим ім'ям, і болісну смерть на чужині.
Але, хоч як це парадоксально звучить, пригоди Уайльда не припинилися навіть після смерті. Помер він, до речі, у Парижі у віці 46 років від менінгіту, спровокованого вушною інфекцією. Спочатку письменника поховали на цвинтарі Баньо. Але через 10 років його прах перенесли у знаменитий паризький некрополь Пер-Лашез. І тут якраз і сталося щось неймовірне.
Причому відбувалося так довго і непристойно, що через 111 років після смерті письменника його надгробний пам'ятник роботи Джейкоба Епстайна, навіяний скульптору поемою Оскара Уайльда «Сфінкс», був навіть капітально відреставрований та огороджений захисним склом!
Справа в тому, що, згідно з народженою невдовзі після смерті Уайльда легендою, дотик губами до крилатого сфінкса нібито міг допомогти людині, яка поцілувала кам'яну статую, у пошуках красивого кохання. В результаті могила знаменитого ірландця стала місцем справжнього паломництва. Більше того, до початку XXI століття виникла реальна небезпека руйнування пам'ятника через величезну кількість нанесеної на нього губної помади.
До речі, із встановленням огородження зі спеціального захисного скла легенда не померла. І хоча цілувати тепер доводиться не камінь, а скло, деякі особливо винахідливі жінки — шукачки щастя примудряються дотягтися і до пам'ятника.
Оскільки потік прихильниць до надгробної статуї «Сфінкса» зупинити все одно неможливо ніяк, давайте, користуючись приводом, згадаємо деякі дотепні фрази героїв популярних творів Оскара Уайльда. Наприклад, єдиного його роману «Портрет Доріана Грея», а також знаменитих п'єс «Ідеальний чоловік», «Віяло леді Віндермір» та «Як важливо бути серйозним», назви яких досі прикрашають афіші багатьох театрів світу.
«Єдиний спосіб позбутися спокуси — піддатися їй».
«Я чув стільки наклепу на вашу адресу, що у мене немає сумнівів: ви — прекрасна людина!»
«Ми не виносимо людей із тими ж вадами, що й у нас».
«Кожен живе як хоче, і розплачується за це сам. Жаль тільки, що так часто за одну-єдину помилку доводиться розплачуватись без кінця. У своїх розрахунках із людиною Доля ніколи не вважає її борг погашеним…»
Усім сьогоднішнім іменинника дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пд-3х
Тиск: 744 мм