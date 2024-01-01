«Особливо це стосується людей дуже худорлявих і тендітних»: що слід знати про безпечне моржування

Фахівці переконані, що моржування безпечне для здорових людей. Якщо у нас є, наприклад, проблеми з серцем, краще запитати лікаря, чи точно можна заходити в дуже холодну воду. Так вважає, зокрема, професор Уршуля Демков, імунолог з Варшавського медичного університету, пише Twoje zdrowie.

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Які проблеми можуть бути протипоказанням для моржування? Серцево-судинні захворювання, особливо ішемічна хвороба серця, прогресуючий атеросклероз, епілепсія, нерегульована гіпертонія. Все залежить від стану здоров'я людини, яка хоче моржувати. Якщо є проблеми зі здоров'ям, варто проконсультуватися з лікарем.

«Якщо людина має вищезгадані захворювання, це не означає, що вона не може займатися моржуванням. Проте варто проконсультуватися з лікарем. Якщо у когось нерегульована гіпертонія, лікар може порадити утриматися від купання, поки її не вдасться регулювати за допомогою ліків, поки стан здоров'я не покращиться», — додає професор Демков.

Є також моменти в житті, коли здоровій людині не варто моржувати. Вагітним жінкам або жінкам, які щойно народили, не варто заходити в крижану воду, оскільки організм тоді більш чутливий до різних подразників. З турботи про дитину і майбутній мамі краще уникати таких екстремальних видів спорту.

Фахівці підкреслюють, що моржування підвищує імунітет, якщо заходити у воду за правилами.

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Якщо ваш лікар дозволяє вам моржування, просто вхід у крижану воду — за словами експертів — повинен тривати не довше 60 секунд на початку, а потім не більше п'яти хвилин. Давайте подовжувати це поступово, спостерігаючи за собою, на пів хвилини з кожним наступним входом у холодну воду.

Потрібно дивитися, як реагує ваш організм, деяким людям може знадобитися більше часу на адаптацію. Особливо це стосується людей дуже худорлявих і тендітних, більш схильних до переохолодження і впливу холоду. Їм потрібно більше часу на адаптацію. Немає сенсу купатися моржем більше п'яти хвилин, тому що тоді ми піддаємося ризику переохолодження, коли охолоджується не тільки шкіра, але й внутрішні органи, такі як серце або органи черевної порожнини. Вийшовши з води, варто обсохнути, переодягнутися в теплий одяг і, якщо є сили, добре побігати, порухатися, зробити махи руками, рекомендуємо швидку ходьбу.

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Медицина рекомендує поступове занурення в холодну воду, без різкого переходу з дуже теплого приміщення або гарячої води в дуже холодну.

Раніше повідомлялося, що 58-річний українець Василь Шевчук, який багато років практикував моржування, пробіг 43 км з голим торсом за 4 години 23 хвилини. На жаль, герой загинув, захищаючи країну.

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