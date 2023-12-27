2 січня 2024

Цікаву тенденцію спостерігали останнім часом вчені відомого університету Бангкоку. Коронавірусні обмеження, які призвели до заборони туризму на одному з тайських островів, змусили місцевих мавп взяти до рук знаряддя праці, аби прогодувати себе самостійно. Йдеться про тих самих мавп, що багато років поспіль харчувалися за рахунок великої кількості туристів, які роздавали їм їжу задарма.

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Результати цих наукових спостережень недавно були викладенні у дослідженні, опублікованому в American Journal of Primatology.

На цікаву поведінку мавп вчені звернули увагу ще у липні 2022 року, коли повернулися до своїх піддослідних. Йдеться про звичайних довгохвостих макак (Macaca fascicularis fascicularis), які живуть на острові Ко-Пед. Його ще називають Мавп’ячим островом. Цей острів, площею лише чверть квадратного кілометра, розташований в Сіамській затоці неподалік від міста Паттайя. Таке розташування призвело до того, що острів став дуже популярним серед туристів, які залюбки підгодовують мавп плодами манго, огірками та горіхами.

Вчені, яких очолює Сучінда Малаівіджітнонд з Університету Чулалонгкорн у Бангкоку, досліджуючи цих макак протягом останніх десяти років, зізнаються, що раніше ніколи не бачили, аби ті використовували кам'яні знаряддя.

Вперше вони звернули увагу на незвичну поведінку макак у липні 2022 року, коли острів знову відкрили після коронавірусних обмежень. Тоді на їхніх очах двоє дорослих самців мавп почали використовувати камінці, щоб розбивати устричні мушлі.

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В березні 2023 року вчені почали систематично вивчати поведінку мавп і помітили, що уже 17 з них використовували каміння для розколювання устриць. При цьому, як розповідають дослідники, робили це мавпи досить незграбно, підіймаючи камінь обома руками приблизно на висоту плечей, а тоді жбурляючи його в устрицю.

Як пише New Scientist, наразі головною таємницею для вчених є от що: цю поведінку винайшла лише одна макака, за якою почали повторювати інші, чи такий спосіб добування їжі був винайдений різними макаками незалежно одна від одної? Дослідники більше схиляються до другої версії, оскільки, за їхніми словами, мавпи, яких вони бачили з кам'яними знаряддями, як правило, добували їжу наодинці.

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Наразі, коли на тайські острови вже починають знову повертатися туристи, вченим буде цікаво відстежити, чи повернення їжі задарма не позбавить мавп від нових навичок.

Раніше було відомо, що кам'яними знаряддями користуються представники таких популяцій, як шимпанзе, бородаті капуцини, жовтогруді капуцини, білолиці капуцини та бірманські довгохвості макаки (M. fascicularis aurea), які тісно пов'язані з макаками острова Ко-Педа. Але, коли у 2018 році проводився експеримент на макаках M. fascicularis fascicularis, то виявилося, що вони не здатні навчитися користуватися кам'яними знаряддями, незважаючи на те, що їх досить довго тренували. Натомість, як припускають вчені, у піддослідних макак в неволі просто не було стимулу, який пізніше з’явився у їхніх родичів на острові Ко Пед, коли об’єми їжі суттєво зменшилися…

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