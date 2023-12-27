3 січня 2024

Американку Ширлі Арделл Мейсон, яка страждала на вкрай рідкісний психічний розлад — дисоціативний розлад ідентичності, називають однією з найвідоміших пацієнток в історії світової психіатрії. Журналістка Флора Ріта Шрайбер написала про неї книгу «Сівілла», за мотивами якої було знято кілька фільмів.

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Народилася Ширлі Мейсон майже сто років тому, 25 січня 1923 року, у штаті Міннесота. У сім'ї адвентистів сьомого дня Уолтера та Марти Мейсонов вона була єдиною дитиною. Батьки виховували доньку у суворості. За словами сусідів, мати Ширлі була дуже дивною людиною. Більше того, якось у жінки діагностували шизофренію.

Ширлі Мейсон відвідувала школу Dodge Center High School, яку закінчила у 1941 році. Після закінчення коледжу Манкейто вона здобувала освіту в Колумбійському університеті, у стінах якого пізніше займалася викладацькою діяльністю.

Вже у студентські роки у Мейсон стали виявлятися психологічні проблеми, які завдавали їй багато клопоту. Саме тоді дівчина познайомилася з психіатром Корнелією Вілбур, яка почала лікувати Ширлі. Після кількох сеансів Вілбур діагностувала у неї дисоціативний розлад ідентичності та 16 (!) его-станів — психічний феномен, відомий як множинна особистість. При такому розладі ідентичність людини не є цілісною, внаслідок чого складається враження, що в тілі одного індивіда одночасно існує кілька різних особистостей.

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У певні моменти в такій людині відбувається своєрідне «перемикання» — тоді одна частина ідентичності змінюється іншою. Хоч як це парадоксально звучить, всі ці частини ідентичності можуть бути різної статі, різних національностей, різного характеру і навіть різного віку.

Коли 1973 року американська журналістка Флора Ріта Шрайбер опублікувала книгу «Сівіла», в якій докладно описала історію Ширлі Мейсон, видання стало справжнім бестселером, розійшовшись тиражем, що перевищує 6 мільйонів екземплярів.

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Психіатр Корнелія Вілбур лікувала Ширлі Мейсон понад 10 років. Це призвело до того, що дівчина почала ставитися до неї не так як до лікаря, як до близької подруги. Ось чому, очевидно, в наукових колах з'явилися думки, що саме Корнелія почала приймати всі рішення. Більше того, деякі фахівці не виключали того, що у Мейсон розвинулися ознаки розладу ідентичності внаслідок серйозного впливу на неї психіатра.

У 1976 році голу за мотивами книги «Сівіла» було знято однойменний фільм, який отримав неймовірну популярність в Америці. На той час Ширлі Мейсон влаштувалась у штаті Кентуккі, проживаючи неподалік свого лікаря. Тут вона почала викладати мистецтво в одному із місцевих університетів.

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Корнелія Вілбур померла 1990 року, залишивши Ширлі Мейсон 25 тисяч доларів.

Вже у похилому віці Ширлі захопилася живописом та садівництвом, а у своєму будинку тримала багато кішок. Вона залишалася побожною адвентисткою, яка заповідала все своє майно пастирю церкви.

Пізніше у підвалі її будинку було знайдено понад сто незвичайних картин, написаних нею у період 1943−1965 років. На деяких полотнах стояли підписи різних осіб.

Ширлі Арделл Мейсон померла 26 лютого 1998 року у віці 75 років від раку грудей. Вона ніколи не була заміжня, так і не залишивши після себе дітей.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.