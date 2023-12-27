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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1994
Скульптор: José Puche
Розмір: 41×68 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Весні Вулович ледве виповнилося 20 років, коли після вивчення англійської мови у Лондоні вона повернулася до рідного Белграда. Познайомившись із хлопцем, який працював льотчиком у «Югославських авіалініях», Весна вирішила освоїти професію стюардеси, яка в ті роки мала велику популярність.
Незабаром вона пройшла спеціальні курси та вирушила до свого першого рейсу.
26 січня 1972 року реактивний літак McDonnell Douglas DC-9−32 мав здійснити авіапереліт за маршрутом Стокгольм — Копенгаген — Загреб — Белград. Примітно, що 22-річна стюардеса Весна Вулович не мала працювати того дня. Проте, з технічної помилки саме Весну відправили на цей рейс.
У салоні літака було 23 пасажири та 5 членів екіпажу, включаючи стюардесу.
Через 46 хвилин після зльоту на борту DC-9−32 стався сильний вибух. Катастрофа сталася над німецьким містечком Хінтерхермсдорф, але уламки повітряного судна впали вже в районі чехословацького села Србська-Кам'яниці.
У момент вибуху носова частина літака з кабіною пілотів відокремилася від основного корпусу. Пізніше вдалося встановити, що до трагедії у повітрі всі системи машини працювали справно. У крові пілотів не було виявлено слідів алкоголю чи заборонених препаратів.
У момент вибуху Весна перебувала у пасажирському салоні. Вона відразу ж знепритомніла, і пізніше не могла згадати, чим займалася. З 28 людей, що знаходилися на борту, вижила тільки одна вона. Причому впавши на землю з висоти 10 160 метрів!
Стюардесу виявив місцевий лісничий Бруно Хонке, який раніше працював фельдшером. Першу допомогу дівчині, що звалилася з неба, він надав ще до прибуття рятувальників. Постраждала була у комі, отримавши велику кількість травм, у тому числі переломи основи черепа, 3-х хребців, обох ніг та тазу.
Весна пробула у лікарні 16 місяців, з яких протягом 10 місяців у неї була паралізована нижня частина тіла. Цікаво, що в неї не розвинувся страх перед авіаперельотами, оскільки вона не запам'ятала момент катастрофи.
Більше того, після витягу з лікарні Вулович хотіла продовжити працювати стюардесою, але їй запропонували офісну посаду у «Югославських авіалініях».
Лише через 13 років після гучної трагедії ім'я Весни Вулович було занесено до Книги рекордів Гіннесса, як приклад неймовірного порятунку людини, яка впала без парашута з висоти 10 160 метрів. Стюардеса на якийсь час стала світовою знаменитістю. Репортери брали у неї інтерв'ю, телебачення знімало сюжети з участю.
Через 5 років після гучної авіакатастрофи Вулович вийшла заміж. У шлюбі дітей вона не мала. І після 15 років спільного життя подружжя вирішило розлучитися.
Весна Вулович померла у грудні 2016 року у віці 66 років. Причини її смерті й досі ховаються під грифом «Секретно». Тіло жінки було виявлено 23 грудня після відкриття квартири правоохоронцями. Кілька днів до цього Весна не виходила з дому і не піднімала слухавку.
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