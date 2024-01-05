Різдвяна грибна поливка: рецепт від бійців на передовій

Поки деякі «волонтери» імітують діяльність, готуючи «тонни олів'є» для бійців, військові і самі здатні створювати справжні «кулінарні шедеври», виходячи з обмежених кола продуктів та нехитрих кухарських приспособ.

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Про одного з таких фронтових кухарів розповідає Shuba.

Це Владислав Товтин, який два роки поспіль на Різдво готує на фронті закарпатську грибну поливку, щоб навіть вдалі від дому нагадати собі смак свят.

За його словами, страви військові готують з різних продуктів: частину харчів постачає сама армія, інше передають волонтери. Тоді можна чекати саме на місцеві смаколики: закарпатську солонину, пікницю, баночку ерош пішта.

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«Якось знайома збирала для нас посилку, і я попросив її привезти сушених білих грибів. Ми їх на Закарпатті дуже любимо і вміємо добре готувати. Вона поклала пакет грибів, а ще лашки: це такий закарпатський варіант домашньої локшини. І ось ці два продукти стали основою нашої грибної поливки», — розповідає військовий.

Вперше Владислав готував її в селі на Харківщині, яке знаходиться безпосередньо на кордоні з росією. Там постійно відбувалися зіткнення. В будинках жити було вже небезпечно через постійні обстріли, тож вони з побратимами перебралися у підвал: облаштували його, поставили там буржуйку.

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Цьогоріч Владислав з побратимами зустрічав Різдво на Сумщині. І знову волонтери передали гриби та лашки. І він знову приготував різдвяну грибну поливку, від якої теплішає на серці.

«Ось тоді й став помічним той подарунок. Гриби, лашки, місцеві якісь овочі — картопля, цибуля, часник… Звісно, приправи. Якось все воно потрапило в казанок, і я приготував грибну поливку. Тим паче, що це страва традиційна, різдвяна. Її часто готують на пісну вечерю у Святвечір», — розповідає військовий.

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Рецепт грибної поливки

Замочити на кілька годин білі сушені гриби.

Поставити на вогонь цю «юшку» з грибами, поступово додати туди овочі, які є. Наприклад, моркву та цибулю.

Коли овочі приварилися, додати картоплю.

Наприкінці додати домашню локшину, яка дуже швидко вариться.

Додати спеції на смак.



Нагадаємо, раніше закарпатські волонтери розповіли, як готують для бійців сухий український борщ, який не треба варити.



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