Він спустошений: співак Джеймс Моррісон переживає втрату

Музикант Джеймс Моррісон оплакує втрату своєї багаторічної коханої. Як повідомляють британські видання The Sun і Daily Mail, його подруга Джилл Кетчпол померла. Жінка була знайдена мертвою в їхньому будинку в Глостерширі. Їй було всього 45 років. Причина смерті поки невідома. Минулого року Джилл Кетчпол перенесла операцію з пересадки печінки. Нещодавно «ФАКТИ» писали про раптову смерть 46-річної актриси в басейні.

За повідомленнями ЗМІ, британець Джеймс Моррісон спустошений. Його сім'я піклується про нього.

«Він збирається з силами заради своїх дівчаток, але попросив, щоб сім'я могла спокійно погорювати», — повідомило анонімне джерело The Sun.

У Джеймса Моррісона і Джилл Кетчпол є дві спільні доньки. Елсі народилася у 2008 році, а її молодша сестра Ада — у 2018-му. Співак познайомився зі своєю коханою, коли йому було 17 років. В одному з інтерв'ю він якось описав свої стосунки з жінкою, яка була старшою за нього на шість років, як «казку».

Для Джеймса Моррісона смерть коханої — ще один удар долі. Його батько помер від зупинки серця у 2010 році. Протягом наступних кількох років він втратив брата Алексіса, який помер у віці 46 років, і племінника Каллума, якому був лише 21 рік.

Джеймс Моррісон став зіркою у 2006 році з дебютним синглом You Give Me Something. У 2009 році його дует з Неллі Фуртадо Broken Strings посідав перше місце в чартах багатьох країн.

