«Портовий» закон Мотовиловця виносять на друге читання: російський олігарх може отримати 50 млн євро

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець просуває на друге читання проєкт закону 9573, який дозволить передати частину надходжень від портового збору АМПУ приватним компаніям. Зокрема, йдеться про структури групи компаній «ТІС» у порту «Південний», які перебувають у власності російського підсанкційного олігарха Олексія Федоричева та розшукуваного правоохоронними органами України олігарха Костянтина Жеваго. Про це пише політолог Мар'ян Ощановський у своїй колонці на сайті «Цензор.нет».

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«Ціна питання — 50 млн євро та кримінальна справа, де фігурантом є ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його ексзаступник Володимир Шульмейстер. Документ лобіює колишній радник Пивоварського, а нині заступник голови фракції „Слуга народу“ Андрій Мотовиловець. А робить він це на користь підсанкційного росіянина та компанії, яка інвестує в росії мільярдні кошти», — написав політолог.

Ощановський нагадав, що ще у 2016 році Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування з кримінального провадження № 22 016 000 000 000 268, згідно з яким Пивоварського та Шульмейстера підозрюють у зловживанні владою на користь ТОВ «ТІС-Контейнерний термін» ТОВ «ТІС-Руда»

«Міністр та його заступник підготували та ухвалили наказ, за яким частину коштів від зборів відправляли зазначеним компаніям, що спричинило збитки Адміністрації морських портів України майже на 3 млн грн», — написав Ощановський у блозі на сайті «Цензор.нет».

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За його словами, «бенефіціарами» отриманих коштів стали власники компаній, що працюють у порту «Південний», а саме там мають контейнерні термінали росіянин Олексій Федоричев, проти якого Україна запровадила санкції, підприємець Костянтин Жеваго, який перебуває у розшуку через пограбування банку «Фінанси та кредит», а також компанія з ОАЕ DP World. Остання також є партнером російського уряду щодо розвитку Північного морського шляху, який має принести до бюджету росії понад 200 млрд доларів, зазначив політолог.

«Після появи кримінального провадження Андрій Пивоварський та його прихильники у бізнес-середовищі розпочали масовану кампанію «очищення репутації», — пише Ощановський.

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Політолог нагадав, що Мотовиловець був не просто радником Пивоварського за часів, коли той був міністром, а ще й був одним зі співавторів ініціативи щодо розподілу коштів АМПУ між державою та приватними фірмами, зокрема російськими.

«Саме тому Мотовиловець проходить у справі як свідок, а у його приміщеннях неодноразово відбувалися обшуки», — нагадав він.

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На думку Ощановського, окрім фінансової вигоди, документ дозволить вивести з-під удару Пивоварського та Шульмейстера.

«Адже фактично претензії НАБУ — за задумом авторів законопроєкту — втратять свій зміст, а дії ексміністра та його ексзаступника — нехай і через 7 років, але будуть по суті „декриміналізовані“. Це дозволить тріумфувати корупціонерам, які свого часу протиснули очевидно лобістську поправку через Мінінфраструктури Пивоварського, або ж через нього особисто», — переконаний Ощановський.

За його інформацією, попри те, що на профільному комітеті та підкомітетах неодноразово озвучувалися корупційні ризики документа, у тому числі під стенограму представниками НАБУ та НАЗК, ці заклики були показово проігноровані.

«Наразі Андрій Мотовиловець намагається з мінімальними правками провести документ до другого читання. Якщо його так само „тишком“ буде прийнято і в цілому, то президентові на підпис надійде дуже неприємна історія. Адже щоб закон набув чинності, Володимир Зеленський має погодитися віддавати кошти платників податків підсанкційному росіянину та українському олігарху у розшуку», — додав автор.

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