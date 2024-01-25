Краще не стукайте по колесах: як провчити водія, що підпер вашу машину

У великих містах місць на парковках не вистачає. Тому інколи виникають конфліктні ситуації навіть для водія з машиною, яку йому не радили купувати знайомі.

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Через це власникам машин доводиться ставити автомобілі впритул до сусідніх. Трапляється і таке, що після повернення людина просто не може потрапити всередину, пише Avtosota.



Іноді на допомогу приходять пасажирські двері, але часом і вони виявляються недоступними. Ще неприємніше — коли машині зовсім заблокували виїзд з місця для паркування.

Відповідальні водії у таких ситуаціях залишають під вітровим склом номер свого телефону. Якщо така записка є, це означає, що людина може відразу прийти і відігнати машину. Але так чинять далеко не всі.

Багато хто сподівається на своє якнайшвидше повернення. Але насправді, найчастіше відбувається інше — водій заблокованого авто повертається та починає злитися.

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Що робити? Перше, що спадає на думку розлюченим водіям — постукати по колесах автомобіля, щоб спрацювала сигналізація. Але це не завжди дає результат. Крім того, в момент удару виникає ризик пошкодити крило або лакофарбове покриття. А це загрожує фінансовими претензіями з боку власника. Тому якщо ви вирішуєте вдарити по колесу, то робити це потрібно акуратно і ненаполегливо.

До речі, деякі водії купують з цією метою спеціальні датчики. Їх встановлюють під вітрове скло. Якщо акуратно постукати по ньому, власнику авто надійде сигнал. Подібні датчики нагадують круглу кнопку з дротом, що відходить від неї.

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Якщо паркування знаходиться біля житлового будинку, можна поговорити з сусідами. Швидше за все, вам підкажуть, у якій квартирі мешкає власник авто, який перекрив вам виїзд.

Водії, яких підперли на парковці та змусили змінити плани, зазвичай хочуть помститися. Але виходити за межі закону не можна, щоб не створити собі додаткових проблем. Найоптимальніший і найефективніший спосіб — зателефонувати в чергову частину і сказати оператору, що вас заблокували на парковці, назвавши держномер автомобіля. Цю інформацію передадуть до відділу поліції.

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Інспектори поліції можуть спробувати зв’язатися з власником машини та попросити його звільнити проїзд. Найчастіше так і роблять, щоб не витрачати час на виїзд та евакуацію. Зазвичай цей прийом працює ще й психологічно: після дзвінка співробітника силових структур автохами приструняються і перестають так робити.

А загалом за блокування проїзду передбачено адміністративну відповідальність. Якщо співробітники поліції приїдуть за місцем порушення, то автохаму надішлють письмове попередження або випишуть штраф.

Ще один варіант покарати кривдника — сфотографувати машину, яка заблокувала проїзд, з різних ракурсів таким чином, щоб було видно реєстраційний знак. Надішліть електронне звернення в поліцію і прикріпіть до нього фотографії. Тоді співробітники точно розберуться з водієм, який завинив.

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