Хотіли «хакнути» ЗСУ і зламати опір України: стали відомими подробиці перемовин у Стамбулі в 2022 році

Про переговори в Стамбулі, які проводились на початку вторгнення ворога, в березні 2022 року, представники влади часто відгукуються з деяким жалем: от не вдалося закінчити війну в перші тижні, а скількох жертв могли б уникнути! Іноді ще й звинувачують Бориса Джонсона: це він не дав домовитися з путіним, а так все так добре могло закінчитись для України!

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Але подібні розмови — всього лише спроба прикрити «договорняк», який проштовхували деякі представники «еліт» з українського та російського боків. Такий висновок можна зробити з посту Марини Данилюк-Ярмолаєвої, який вона розмістила в «Фейсбук» після ознайомлення зі статтею у виданні The Wall Street Journal (WSJ), в якій йшлося про суть «мирних угод» в Стамбулі.

При цьому журналістка нагадує слова, які говорив Давид Арахамія в ефірі Наталії Мосейчук про начебто справжні наміри росіян на перемовинах.

«Щоб ми взяли нейтралітет — це була найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО… Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там — косметичні, політичні приправки, типу денацифікація..», — казав політик.

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В той же час головним бажанням росіян в переговорах, вважає Данилюк-Ярмолаєва, було — «хакнути» ЗСУ і зробити Україну нездатною до жодного опору. Після чого рішення щодо українських політичних питань приймались би десь так: «не вводите русский язык как официальный — а я вам сейчас покажу ракетой по Киеву». Цей шантаж міг бути безкінечний.

Згідно тексту документу, який отримав WSJ, всі зусилля російського ворога були направлені на обеззброєння України.

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Зокрема, проєкт договору передбачав заборону іноземної зброї, «в тому числі ракетної зброї будь-якого типу, збройних сил і формувань». Тобто ніяких закордонних «ніштяків», якими наші воїни гарно «гасять» окупантів, в руках ЗСУ ніколи б не опинилося.

Крім того, Збройні сили України мали бути скорочені до певного розміру, і росія прагнула обмежити все — від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет. Так, москва хотіла, щоб чисельність збройних сил України була обмежена 85 тисячами військовослужбовців, 342 танками і 519 артилерійськими знаряддями. Згідно з документом, українська сторона на переговорах вимагала 250 000 військовослужбовців, 800 танків і 1 900 артилерійських установок. росія хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами.

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«Для території України і протяжності кордонів з країнами-агресорами — все це фактично ніщо. Обмеження дальності 40 км — теж сміх», — звертає увагу журналістка.

Кримський півострів залишився б під окупацією росії і не вважався б нейтральним.

Також москва наполягала на тому, щоб російська мова функціонувала нарівні з українською в органах влади та судах — пункт, на який Київ, згідно з проектом документа, не погодився. Скоріше, українські переговорники боялись осуду суспільства, яке станом на березень 2022 побачило і почуло істинну суть окупантів.

Майбутнє східних регіонів України, окупованих росією у 2014 році, не було включено до проекту, це питання мало обговорюватися під час особистих переговорів путіна та Зеленського. Скоріше за все — путін би давив на те, що народу Донбасу треба свободу. Від здорового глузду і будинків.

Договір мав бути гарантований іноземними державами, серед яких у документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України в разі порушення договору. Але поки договір буде чинним, країни-гаранти мали «припинити міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», включно з будь-якими обіцянками двосторонньої військової допомоги.

«Тобто — у разі підписання подібної угоди, — вважає Данилюк-Ярмолаєва, — ми би не отримали навіть отакої допомоги легким протитанковим знаряддям, як це було в січні 2022 року. Коли їх спорядили сюди США і Британія».

Все це не може не наводити на думку, що фактично подібний договір був би зрадою національних інтересів і «зливу» країни агресорові.

Адже чи не тому мирні потуги за Стамбулом, за даними WSJ, продовжувались аж до червня 2022. І тільки потім, після Бучі та інших розкритих фактів звірств росіян ні які поступки загарбникам не могло бути й мови.

Нагадаємо, що навіть незважаючи на те, що «взяття Києва за три дні» розтягнулося на два роки, кремлівський карлик-диктор все ще сподівається взяти реванш після того, як західна підтримка України ослабне. І українці повинні бути готовими до того, що подібних «стамбулів» може плануватися ще чимало.

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