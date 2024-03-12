Українські чоловіки масово кинулися переоформлювати свої автівки на жінок: причина проста

Наразі в Україні народні депутати продовжують працювати над внесенням правок до проєкту закону з мобілізації. Серед іншого, обговорювалися й адміністратівни заходи стосовно ухилянтів — щодо їхньої нерухомості, банківських рахунків, права виїзду за кордон та керування автівками. Втім, наразі відомо, що всі «репресивні» заходи забракували на засіданні профільного комітету.

ВІДЕО ДНЯ

Ймовірно, на тлі підготовки законопроєкту до другого читання у Верховній Раді чоловіки, які побоюються запобіжних заходів, активно стали переписувати свої автівки на жінок. Такого висновку дійшли в NGL.media після аналізу щомісячних даних про транспортні засоби та їхніх власників, які публікує МВС.

Зазначається, що кількість реєстраційних дій з транспортом на підставі договорів дарування значно зросла. Наприклад, за минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 рази.

Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні — перевищила 1000, у лютому — сягнула майже 1300 договорів.

РЕКЛАМА

Автори дослідження зазначають, саме з грудня 2023 року жінки почали значно частіше отримувати автомобілі у подарунок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді — 157 проти 144, у грудні — вже 361 проти 114. А у січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків.

РЕКЛАМА

Аналіз даних показує, що за останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007−2018 років випуску, нових автомобілів 2022—2023 р.в. лише вісім десятків. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.

Нагадаємо, що раніше проти блокування карток ухилянтів висловлювалися банкіри, які застерігали проти такого кроку через, зокрема, неможливість погашення такими особами взятих кредитів.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

227

Читайте нас у Facebook