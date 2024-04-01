Фармгіганти, які спонсорують тероризм рф, досі працюють в Україні, а міністр Ляшко не діє — ЗМІ

МОЗ України вже давно могло б застосувати законні обмежувальні заходи проти іноземних фармацевтичних компаній, що продовжують працювати у рф і одночасно вільно почуваються в Україні. Однак замість цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, навпаки, допомагає компаніям — спонсорам тероризму відбілювати свою репутацію та сплачувати величезні кошти до бюджету країни-агресорки, за які та має можливість виробляти сотні ракет. Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

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Серед компаній, які досі працюють в рф, видання називає, зокрема: KRKA (Словенія), Servier (Франція), «Берлін-Хемі» (Німеччина) і угорську Gedeon Richter.

Застосувати проти цих компаній обмеження у МОЗ є законні підстави ще з червня 2022 року, коли набули чинності зміни до Закону України «Про лікарські засоби». Ними передбачається можливість обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території рф або білорусі, або компанії-виробники так чи інакше співпрацюють із цими країнами.

МОЗу надавалися повноваження зі скасування держреєстрації ліків таких компаній, за виключенням тих, які не можна замістити менш ніж двома аналогами.

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За майже два роки після надання МОЗу повноважень це право було частково застосоване лише проти угорської «Гедеон Ріхтер».

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«Щодо решти компаній — спонсорів тероризму, то Міністерство охорони здоров’я України на чолі з Віктором Ляшком лише посилює співпрацю із ними», — пише «РБК-Україна».

Ці компанії проголошують «стурбованість» війною в Україні та намагаються відкупитися за рахунок благодійних внесків, але до бюджету рф сплачують у багато разів більші суми.

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Наприклад, словенська KRKA зробила благодійну пожертву для України на 6 млн грн (150 тис. доларів), а у бюджет рф тільки у 2022 році сплатила 120,45 млн доларів.

Berlin-Chemie вклала у благодійність в Україні 1 млн євро. Водночас у бюджет рф у 2022 році сплатила 61,2 млн доларів.

Податки французької Servier до бюджету рф у 2022 році становили 80,1 млн грн.

У травні 2023-го Ляшко підписав із фондом «Меценат Серв’є» Меморандум про взаєморозуміння, за яким компанія, яка платить у рф податки, обіцяла вкласти кошти в амбулаторію у Чернігові та медцентр у Броварах.

«Українське толерування та напівпозиція призводять до того, що міжнародні фармацевтичні компанії продовжують фінансувати виготовлення ракет у рф, а угоди на зразок меморандуму з українським міністром забезпечують їм репутаційне прикриття», — наголошують автори матеріалу.

За приблизними підрахунками, за річну суму податків від згаданих чотирьох компаній рф могла б виготовити 320 ракет Х-22.

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