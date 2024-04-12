Варто сто разів задуматись: в Україні суттєво зросли штрафи за крадіжку електроенергії

Нещодавно «ФАКТИ» писали, як не потрапити на штрафи у разі поломки електричного лічильника. Тепер розповімо про штрафи за крадіжку електрики. Всі, хто з метою економії на оплаті за електричну енергію задумався або уже здійснює крадіжку електрики, матимуть серйозні проблеми. Про це повідомляє «Вінницяобленерго», попереджаючи про збільшення штрафів.

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«Розрахунок вартості необлікованої електроенергії за актом про порушення завжди являє собою добуток трьох величин:

величини розрахункового добового обсягу споживання;

вартості витрат обленерго на купівлю 1 кВт/год на компенсацію незапланованих втрат + витрати на передачу і розподіл у період порушення споживачем;

кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням".

Раніше, додають у кампанії, у розрахунку акту про порушення застосовувався тариф, за яким споживач розраховувався за електрику. Зараз же це тільки ціна витрат оператора системи розподілу (обленерго) на купівлю 1 кВт*год електроенергії, на компенсацію незапланованих втрат та вартість її розподілу і передачі.

«Визначається вона виходячи з суми середньої ціни купівлі електричної енергії оператором системи на балансуючому ринку та тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії протягом відповідного календарного місяця.

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Якщо тарифи на передачу (НЕК «Укренерго») та розподіл (обленерго) затверджуються регулятором (НКРЕКП), то середня ціна купівлі електричної енергії оператором системи на балансуючому ринку визначається «постфактум» після підведення підсумків балансуючого ринку та, відповідно, кожного місяця різна.



Для прикладу: в 2023 році дана ціна змінювалась у межах від 3,17 до 5,07 грн/кВт*год без ПДВ. Відповідно, достатньо в широких межах змінювався і тариф для розрахунку по актах про порушення: від 6,03 до 8,79 грн/ кВт*год".

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Тому споживачі, які наважились на порушення правил роздрібного ринку електричної енергії (крадіжку), не просто розрахуються за крадене, а ще й заплатять за ціною, що вище ринкової. Для побутових споживачів ціна виходить майже втричі вища — не 2,64 грн/кВт*год (затверджений тариф на електроенергію), а від 6,03 до 8,79 грн/ кВт*год.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики прояснив ситуацію щодо зростання тарифів на світло.

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