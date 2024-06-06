«Важливо зробити фото і відео всіх пошкоджень»: що робити, якщо вам затопили квартиру

Останнім часом все у нашому житті пов’язане з війною. Але пошкодити квартиру можуть не тільки уламки дронів, але й недолугі дії сусідів, які можуть, наприклад, забути закрити кран.

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Щоби потім не мати проблем із відшкодуванням, для фіксації факту заподіяної шкоди потрібно скласти Акт про залиття квартири і для цього необхідно викликати представників управляючої компанії, радить адвокат Олександр Головченко.

«В зазначеному Акті повинно бути відображено:

дата складання Акту (число, місяць, рік);

прізвища, ініціали та посади членів комісії; прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;

адреса квартири, поверх, форма власності;

характер залиття та його причини, (наприклад, саме втручання мешканців окремої квартири у роботу системи, незадовільне технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів, гнучких підводок та ін.);

завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтована вартість);

висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття".

Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити і свідки інших квартир, які також розписуються в акті, додає адвокат.

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«Важливо зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків. В разі відмови управляючою компанією скласти Акт про залиття квартири, ви маєте право звернутись за захистом своїх прав до територіального органу Держпроспоживслужби у вашому регіоні», — додає Олександр Головченко .

Раніше повідомлялася думка адвоката про те, хто має право їздити на авто без страхового поліса.

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