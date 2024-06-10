«Замкнене коло»: у Раді розповіли, який момент не врахували, ухвалюючи мобілізаційний закон

В Україні, де триває загальна мобілізація, член комітету Верхоовної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, чи потребує новий закон про мобілізацію внесення змін, пише РБК-Україна.

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«Наразі якихось кричущих проблем з цим законом немає. Був єдиний момент. Ми в законі не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати своїх працівників. Це, наприклад, підприємства, зокрема в сфері військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту, енергетики. Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло. Цю проблему має вирішити електронне бронювання в „Дії“: коли непотрібно буде йти до ТЦК та СП, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подає список в „Дію“. Він верифікується з Пенсійним фондом, з Фондом соціального страхування. Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві, що за них сплачуються внески до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування. І після верифікації зразу в системі „Оберіг“ фіксується, що ці громадяни є заброньованими. І після цього військовозобов'язані заброньовані працівники оновлюють свої дані і ніяких повісток вони не будуть отримувати», — заявив нардеп.

Також Веніславський повідомив, що окремі підприємства будуть мати можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі — до 50%.

«Це залежить від того, до якої сфери відноситься те чи інше підприємство. Якщо ми говоримо про сферу ОПК, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100% військовозобов'язаних», — сказав нардеп.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно організатори «КиївПрайд-2024» поскаржилися на особливу увагу ТЦК до ЛГБТ.

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