Бомба для пропаганди: чому окупанти почали використовувати ФАБ-3000 для ударів по Україні

Російські військово-повітряні сили вперше скинули свою 3-тонну планерну бомбу в бойових умовах. Удари, що йшли один за одним, продемонстрували, наскільки потужною та при цьому неефективною є нова величезна бомба. Днями винищувач-бомбардувальник Су-34 ВПС росії скинув бомбу ФАБ-3000 з висувними крилами та супутниковим наведенням на багатоповерховий будинок у Липцях на Харківщині. Днем пізніше Су-34 скинув ФАБ-3000 на іншу будівлю. Невідомо, наскільки далеко пролетіли бомби. Менші російські планерні бомби зазвичай пролітають 40 км або близько того.

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В обох ударах величезні бомби не досягли своїх цілей на невеликій відстані. За даними популярного російського телеграм-каналу Fighterbomber, ФАБ-3000 завдає вибухової шкоди на відстані понад 180 метрів, а смертоносні осколки розлітаються на відстань понад кілометр. Але Су-34 з меншими ФАБ-1500, кожна з яких важить 1,4 тонни, завдав би ще більшої шкоди, припускає Fighterbomber. Су-34 може перевозити лише одну FAB-3000 або три FAB-1500. Останнє завантаження менш вражаюче, але набагато ефективніше, пише Forbes.

Оскільки потужність вибуху не є геометрично пропорційною масі бомби, потужність ФАБ-3000 лише трохи більша за потужність FAB-1500, — пояснив Fighterbomber.

Скидання трьох бомб замість однієї дає три шанси вразити ціль, кажуть експерти. Проте величезна й вражаюча бомба вагою 3000 кг може бути кориснішою як пропагандистська.

ФАБ-3000 — не перший авіаційний боєприпас, який військово-повітряні сили використовують для пропагандистських цілей. У 2017 році ВПС США скинули одну з 11-тонних бомб Massive Ordnance Air Blast на бойовиків Ісламської держави в Афганістані. Пентагон з гордістю поширив відеозаписи вибуху, начебто як попередження бойовикам, що залишилися в живих. За повідомленнями, російські ВПС побудували не так вже й багато ФАБ-3000. За нинішніх темпів завдавання ударів вони можуть скоро закінчитися, і ВПС повернуться до використання бомб у півтори тонни.

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Але навіть ці бомби можуть незабаром втратити свою актуальність. Намагаючись послабити вплив російських планерних бомб, українські війська почали розгортати дедалі більше досконаліших радіоперешкод, які можуть блокувати сигнали між бомбами й супутниками, що ними керують. Тож перемагає радіоелектронна боротьба. І епоха крилатих бомб з дешевою супутниковою системою наведення добігає кінця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські військово-повітряні сили щомісяця скидають до 3 000 керованих авіабомб (КАБ) на українські війська та цивільне населення. Радіус дії бомб із супутниковим наведенням сягає понад 60 кілометрів.

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Фото: defence-ua.com

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