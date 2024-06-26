Думай про пенсію змолоду: українцям порадили чотири варіанти, як не стати жебраками на «заслуженому відпочинку»

Незважаючи на те, що в Україні регулярно проводять перегляд розміру трудових пенсій, він не дотягує до прийнятних показників. Рішенням може бути накопичення пенсії самостійно, але щоб на старості отримувати виплати протягом 20 років, збирати на них необхідно вдвічі довше — тобто 40 років. Такі цифри експерт із питань пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко озвучила у коментарі OBOZ.UA.

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Вина у цьому лягає і на майбутніх пенсіонерів, оскільки практика показує, що 20−30-річні українці про пенсію навіть не замислюються.

Погіршує ситуацію і відсутність великої кількості фінансових інструментів для тривалого нагромадження.

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій розповів про ті, що реально працюють і у воєнний час:

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купити землю або квартиру, щоб потім мати доход, здаючи їх в оренду. Крім того, це актив, який можна продати будь-якої миті.

Недоліки: спочатку необхідно зібрати на покупку житла чи землі, а цей процес може розтягнутися на десятиліття. Крім того, в умовах повномасштабної війни є ризики, що нерухомість буде зруйнована під обстрілами або ж опиниться на окупованій території.

зберігати заощадження у валюті . У такому разі варто купувати валюту відразу кількох країн (краще вибирати три різні валюти, дві з яких — долар та євро). Нагромадивши достатню суму, кошти краще інвестувати (у тому числі в купівлю нерухомості);

. У такому разі варто купувати валюту відразу кількох країн (краще вибирати три різні валюти, дві з яких — долар та євро). Нагромадивши достатню суму, кошти краще інвестувати (у тому числі в купівлю нерухомості); купувати ОВДП, відкривати депозити. Зараз ОВДП (це фактично борг, який ви надаєте державі) має високу прибутковість. Також досить високі депозитні ставки на вклади у гривні.

Недоліки: і ОВДП, і банківські депозити можна розглядати лише як інструмент для короткострокових інвестицій.

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купувати золото. Банківське золото (його можна купити та продати у відділеннях деяких банків) за 5 років подорожчало з 33,7 тис. до 90,8 тис. грн. за тройську унцію (31,10348 грама). При цьому купувати золото навіть вигідніше за ті ж долари США.

Нагадаємо також про види страхових внесків для збільшення пенсії.

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