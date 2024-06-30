«путіну вигідно те, що відбувається»: експерт про можливе закриття кордонів Польщі з білоруссю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нещодавно заявив, що розглядається повне закриття кордону з білоруссю. Пізніше президент Польщі Анджей Дуда під час візиту у Китай розповів главі КНР Сі Цзіньпіну про гібридні атаки лукашенка з використанням нелегалів. На думку керівника українського Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це чутливий для Китаю момент, адже Пекіну вкрай важливі торгівля і транзит товарів, що проходить через білорусь.

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«Зазначу цікавий момент, який стосується візиту Анджея Дуди до Китаю. Адже він більшу частину поїздки обговорював торговельно-економічні відносини і запрошення китайських інвесторів до Польщі. Він, скажімо так, відкриває двері Китаю, але я майже впевнений, що він попросив Сі Цзіньпіна вплинути на лукашенка. Адже у Сі є досить серйозні інструменти впливу на білоруського диктатора. Дуда попросив вплинути для того, щоб зняти напругу з нелегальними мігрантами, яких лукашенко намагається закидати до Польщі, створюючи кризу на кордоні з ЄС. Якщо ж ні, то Польща закриє всі прикордонні переходи, що позначиться на русі товарів, логістиці тощо. Тому в Китаю є приводи вплинути на лукашенка, щоб він зупинив цей потік», — каже Олександр Мусієнко.

Мусієнко вважає, що за кризою на кордоні стоїть ще й росія.

«путіну вигідно те, що відбувається. До речі, ось ще один цікавий момент: раніше лукашенко пишався тим, що може особисто полетіти до Китаю, зустрітися з Сі, домовитися про щось без росії. Надалі відносини вибудовуватиме Китай. Як мені здається, Китай може спробувати, скажімо, злегка покарати росію за ту автономію, яку допускав путін», — підсумовує експерт.

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Раніше колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів назвав справжню мету візиту путіна до КНДР.

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