«Не заздрю Зеленському. Що війна, що мир однаково руйнівні для президента»: Ян Валетов — про можливі переговори з росією

Відомий український письменник та журналіст Ян Валетов вважає невигідними переговори з росією. За його словами, компроміс між Україною та рф неможливий, але його спробують нав'язати.

«Щодо теми переговорів. Повторю банальне. Будь-яка війна закінчується переговорами, — пише Ян Валєтов, який раніше зазначав, що розв'язані автократичним російським режимом, що зжив себе, бойові дії проти України стали звичайною колоніальною війною, на своїй сторінці в соцмережах. — На них обговорюють або умови капітуляції, або умови мирної угоди.

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Умови мирної угоди ніколи не бувають абсолютно вигідними для будь-якої із сторін. В основі миру лежать компроміси, у деяких випадках дуже болючі для громадянського суспільства, особливо для його пасіонарної частини.

Тут саме час поговорити про ресентимент, який народжується у націй після мирних угод, які вони вважають несправедливими, але це вже так нав'язло в зубах.

Мир між Україною та росією обов'язково буде встановлений — жодна війна ніколи не триває вічно. Особисто у мене сумніви щодо міцності та довговічності цього миру, але жодні міркування не скасовуються факту необхідності перевести війну в русло дипломатичних та прикордонних конфліктів — менш руйнівних для економіки та вбивчих для захисників нашої країни.

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Це не означає, що я не хочу перемоги України. Ті, хто знає мене та моїх друзів, знають те, що ми робимо для цього. Я просто тверезо розглядаю сьогоднішню ситуацію на фронтах та розумію, що таке довга позиційна війна на виснаження.

Позиції, які називаються «слабоумство та відвага» та «все пропало, ми втомилися, час здаватися» більш популярні серед ширнармас, але давайте не будемо їх обговорювати.

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На сьогодні жодна із сторін військового конфлікту не в змозі досягти оголошених цілей. Росіяни не можуть захопити те, що планували і що вже оголосили своїм, і незважаючи на зусилля, не здатні просуватися вперед із достатньою швидкістю. Україна не поверне собі території у межах 91 року. І у межах 2022 теж. Принаймні за допомогою військової сили.

Це реальність сьогодні. Її треба прийняти і нашій, і ворожій стороні. Хотіти і мати сили, засоби та можливості — це різне.

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Україна зазнала колосальних людських, територіальних та економічних втрат. Частина її територій непридатна для життя, громадянська іфраструктура зруйнована, демографічне становище критичне. Попри це країна продовжує захищатися, жити і навіть будувати.

москва зазнала найважчих людських втрат, але нечутлива до них. Цінність та важливість людського життя в росії ніколи не враховувалися. Репутаційні втрати невиправні десятиліттями. Економічні санкції призвели до структурної перебудови ринків, до розриву торгових зв'язків. Армія росії втратила величезну кількість техніки і так і не змогла вирішити поставлені завдання. Навряд чи хтось досі вважає її другою армією світу.

На сьогодні жодна зі сторін не може говорити про перемогу чи капітуляцію супротивника. У війні на виснаження у росії все-таки більше шансів на перемогу. ІМХО, зрозуміло. Але затяжна війна точно не буде благотворною для рф.

Тож переговори будуть. Як би не реагували на це пасіонарії з обох боків, але вони будуть. І будуть поступки з обох боків. Болісні поступки. У тому числі й територіальні. І політичні.

Компроміс між нашими країнами неможливий, але його намагатимуться нав'язати сторонам. І це не найгірше рішення.

Чого варто побоюватися.

1. Повторної агресії.

Історична ретроспектива свідчить про те, що росія завжди нападає на тих, кого змушена випустити з пащі. Тому без мілітаризації суспільства, системи договорів про взаємний захист із союзниками та потужної армії ми будемо просто їжею, яку поки що відклали. Обідом на завтра.

2. Внутрішні розбіжності.

Тут, певно, пояснювати зайве. Вони й не припинялися.

3. Ми не самостійні у рішеннях, залежні у військовому плані, наша економіка є дотаційною. За відсутності ясної політичної волі та найжорстокішої установки на реформи та відновлення, ми втратимо політичну суб'єктність.

Особисто мені не хочеться жити ані у новоросії, ані у колонії когось із донорів. Але тут багато залежить від нас.

Не заздрю Зеленському. Будь-який крок, що до війни, що до переговорів, погіршить його рейтинги та викличе потік ненависті та критики. Сподіваюся, що в нього та його команди вистачить рішучості діяти, незважаючи на очевидний результат — кінець політичної кар'єри.

Що війна, що мир однаково руйнівний для президента. Але боюся, що іншого варіанту просто немає.

Є варіант затримати переговори до моменту отримання Україною більшої кількості зброї, літаків тощо. та досягнення кращого становища на фронтах, але це несе додаткові ризики — ще одна військова невдача може позначитися на обсягах допомоги. А що таке жити без військової допомоги, ми вже дізнавалися протягом 7 місяців.

На нас чекають непрості місяці, складні рішення. Просто пам'ятайте, що ми вижили у ситуації, коли нас просто не мало бути. Зуміли вижити. І це наша перемога.

Ми показали усьому світу, що таке росія. Ми довели, що сила духу і мужність важливіші за тисячі танків, ракет і літаків.

Перемагає не найсильніший, а той, хто вміє правильно розпорядитись ситуацією. Використовувати паузу, слабкість супротивника, правильно розподілити сили.

Загалом, удачі всім нам. Робимо, що має і будь, що буде".

Фото із соцмереж

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