Щоб кущі були захищені від холоду: встигніть вкрити троянди на зиму

Думки садівників про те, як саме вкривати троянди або їхні живці на зиму, часто розходяться. Хтось мульчує їх, а дехто споруджує цілі конструкції, аби зберегти квіти до весни. Насправді ж різні сорти переносять холод по-різному, адже призначені для різних зон морозостійкості. Якщо ж ви вирішили зробити це, вкривати їх варто вже зараз, бо скоро почнуться постійні нічні морози 5−7 градусів.

РЕКЛАМА

«Троянди досить витривалі. Однак місце щеплення чутливе до морозів. Це місце, де прищепа відповідного сорту квітки була прищеплена до підщепи — дикої троянди, — розповіла «ФАКТАМ» квітникарка Раїса Поймало. — Для клумбових троянд точка щеплення знаходиться безпосередньо під землею, для кущів — безпосередньо під кроною троянди. Незалежно від того, чи це клумбові, плетисті, кущові або штамбові троянди, переконайтеся, що точка щеплення щеплених троянд знаходиться нижче поверхні ґрунту, щоб рослина могла дати нові пагони в наступному році, навіть якщо вона пошкоджена морозом. Щоб ваші троянди добре перезимували, слід правильно вкривати та захищати їх перед зимівлею. Але зауважу, що морози до -10 градусів не страшні для них, а ось якщо у вашому регіоні температури нижчі, то зробіть це обов'язково.

Якщо квітка мала грибкові захворювання, серед яких чорні плями та борошниста роса, листя на зиму під кущем не потрібно залишати. Перед зимою чагарникові та великоквіткові троянди слід обрізати помірно, максимум на третину. Чайно-гібридні — наполовину. Плетисті потребують мінімальної обрізки. Видаляйте опале листя й частини рослин, щоб звести до мінімуму ризик захворювання наступного року. Фактична обрізка троянд відбувається лише у квітні.

Перед заморозками квіти варто підгорнути на висоту до 20−30 сантиметрів. Але землю не згрібати коло квітів, а принести із іншого місця, щоби не пошкодити коріння. Крім того, не варто використовувати тирсу чи пісок для підгортання, вони вологу утримують".

РЕКЛАМА

Коли троянди підгорнули, варто їх нагнути для компактності. Після того накриваємо чи обмотуємо білим агроволокном.

«На ґрунті розподіляємо його рівномірно та закріплюємо на місці, де закінчується земляний горбок, — додає господиня. — Після того встановлюємо каркас, фіксуємо його та знову накриваємо агроплівкою. Фіксуємо кілками. Якщо ваші троянди рядками ростуть, то простіше буде зробити накриття у вигляді тунельного паркану. Відповідно підгорнути квіти та накрити агроволокном, щоби кожну окремо не замотувати. При вкритті агроволокном підтримуються відносно стабільні температури, троянди переносять значно менше стресу, тому потім квітнуть дуже пишно. Також можна над кущем троянди зробити каркас, після того накрити його щитом чи картонним ящиком. А зверху цю конструкцію покрити поліетиленовою плівкою.

Ще один простий та швидкий спосіб зберегти квіти до весни — вкрити їх гілками сосни чи ялинки, тут і гризуни не заведуться, й кущі матимуть доступ до сонця та гарно провітрюватимуться. Тільки все у міру, аби не нашкодити квітам.

РЕКЛАМА

Троянди в кашпо та контейнерах особливо вразливі. Через обмежений об'єм ґрунту коренева грудка та її численні тонкі корені швидко піддаються впливу морозів. З цієї причини горшкові троянди перемістіть ближче до стіни будинку й захистіть їх за допомогою зимового захисного полотна, обернутого навколо горщика. Бульбашкову плівку, яка продається у спеціалізованих крамницях, можна також розмістити під плівкою навколо горщика. Але тільки там, ніколи не навколо живих частин рослини. Не забувайте, що рослинам також може знадобитися трохи води взимку, якщо погода суха та без морозів. Якщо наближається сувора зима, можете захистити троянди від холоду в приміщенні або в теплиці. В теплиці їх слід тримати у світлому, повітряному місці при максимальній температурі 5 °C. У темному підвалі або гаражі температура має бути близько 0 °C, щоб вони перебували у стані спокою та не загинули від нестачі світла".

В середині березня, коли очікуються менш низькі температури, можете розпакувати троянди й видалити нагромадження ґрунту та листя.

РЕКЛАМА

«Бажано знімати зимовий захист у досить похмурий день, щоб троянда не потрапляла під сонячні промені та мала час для акліматизації, — зазначає квітникарка — Не варто чекати занадто довго, оскільки вона може передчасно прорости під захисним матеріалом».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що слід зробити в саду та на городі до зими.

27

Читайте нас у Facebook та Instagram