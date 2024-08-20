Бананам загрожує зникнення: вчені про знищення популярного виду

Яскраві банани, що прикрашають вашу вазу з фруктами, опинилися в серйозній небезпеці. Популярному виду бананів загрожує зникнення через грибковий патоген. Хвороба фузаріозне в'янення бананів блокує надходження поживних речовин до плодів і змушує їх в'янути. У 1950-х роках патоген знищив комерційні посіви бананів і зробив один вид — банани Гро Мішель — функціонально вимерлим, пише popsci.com.

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Причиною неврожаю є грибковий патоген з дуже довгою назвою — Fusarium oxysporum f.sp. Cubense. Як видовий комплекс, Fusarium oxysporum може інфікувати понад 100 різних рослин. Фузаріозне в'янення бананів наразі знищує кавендішський банан — найпопулярніший у світі комерційно доступний банан. Грибок, що потрапив на бананове поле, неможливо знищити, а це робить майбутнє промислове вирощування кавендішських бананів майже неможливим.

Але не все втрачено для нашого улюбленого яскравого фрукта. Нове дослідження міжнародної групи вчених визначило молекулярні механізми, що стоять за мікробом, який руйнує банани, і це відкриває двері для нових методів лікування та стратегій боротьби з патогеном. Результати дослідження детально описані у статті, опублікованій в журналі Nature Microbiology.

Науковці з інститутів США, Китаю та Південної Африки секвенували та порівняли 36 різних штамів вірусу з усього світу. Послідовності показали, що Fusarium oxysporum f.sp. Cubense відповідальний за нинішній спалах в'янення бананів. Він також використовує деякі допоміжні гени для двох цілей при вторгненні всередину. Ці гени виробляють і детоксикують грибковий оксид азоту.

У майбутніх дослідженнях команда хотіла б краще зрозуміти, як гриб може виробляти такий шкідливий газ, не завдаючи собі шкоди. Вони хотіли б випробувати різні способи перервати виробництво оксиду азоту та дослідити гени, які можуть забирати газ до того, як він пошкодить клітини рослин.

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