Залишиться «пляма» на все життя: що чекає на ухилянтів у майбутньому

По мірі посилення мобілізації суди в Україні все частіше не зупиняються на обмеженні прав порушників на керування авто, а вдаються до більш жорстких методів покарань включно з реальними тюремними строками. Про це в коментарі повідомив адвокат Роман Сімутін, пише ТСН.ua.

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За його даними, кількість таких вироків зросла в рази. Зазвичай, суди карають порушників мобілізаційного законодавства трьома роками позбавлення волі. Як зазначають юристи, така судимість в подальшому, після відбування покарання, в багатьох випадках «зачиняє двері» для раніше засудженого.

«Взагалі людина з судимістю не зможе влаштуватися на будь-яку державну службу. Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали у 10%-15% реальні строки покарання, то зараз 50%-60%. Тобто в рази збільшилась частка людей, які отримують реальні терміни покарання», — каже Сімутін.

Своєю чергою, колишній голова Державної пенітенціарної служби, адвокат Сергій Старенький каже, що ті, хто отримав реальні терміни, відбувають покарання в установах із загальним рівнем безпеки.

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«Раніше це називалось загальним режимом. Це звичайна колонія без посиленого нагляду. Щодо збільшення кількості винесення вироків з реальним терміном покарання: була позиція Верховного суду. В ній зазначається, що покарання умовним терміном не відповідає меті покарання. На думку суду, інші люди беруть приклад — ухилився від військової служби і фактично не поніс покарання. Тобто ухилився повторно від військової служби. Тому і збільшилась кількість вироків, де застосовуються реальні терміни», — каже Старенький.

За даними адвокатів, незважаючи на те, що кількість таких засуджених зростає, судимість скоріш за все матиме вплив в подальшому на їхнє життя.

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«Якщо говорити про те, чи зможе така особа з судимістю займати посаду на державній службі, то скоріш за все — ні. Робота в правоохоронних органах також для нього буде зачинена. Як і все, що пов’язано з державною таємницею. На державній службі та в правоохоронних органах проводиться службова перевірка до 5 коліна. Але якщо говорити про приватні підприємства, то тут все буде залежати від роботодавця. В приватному секторі ситуація м’якше. Інших якихось обмежень для людини немає», — каже адвокатка Катерина Аніщенко.

Адвокат Андрій Межирицький, який теж неодноразово коментував тему мобілізації, також каже, що в Україні є деякі посади, на які колишній засуджений не зможе потрапити.

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«Для доступу на державну службу треба надати довідку про відсутність судимості. Така довідка формується станом на сьогодні. Якщо людина буде претендувати на роботу в ДБР, НАБУ, інших правоохоронних органах, то там буде проводитись повна перевірка і буде замовлятись повна довідка. І ось там інформація про судимість буде, після чого з’являться обмеження», — каже Андрій Межирицький.

Раніше «ФАКТИ» писали, що останнім часом співробітники ТЦК та СП, за зізнанням нардепа Євтушка, стали використовувати засоби РЕБ, аби «запаковані» у бусики війсковозобов'язані не мали змоги зв'язатися із рідними чи юристами.

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