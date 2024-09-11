Забруднення Сейму і Десни: в КМДА розповіли, наскільки столиця готова до надзвичайних ситуацій

У випадку погіршення якості води через забруднення річок Сейм і частково Десна Київ готовий до вирішення ситуації власними силами. Фахівці цілодобово стежать за станом води.

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Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

Чиновник наголосив, що у столиці ситуація стосовно води повністю під контролем й на даний час не викликає ніяких занепокоєнь.

За його словами, з 14 серпня фахівці почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території рф, і яка пов'язана з викидом хімічних речовин в річку Сейм.

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«З цього моменту на рівні міста зібрано і працює в цілодобовому режимі працює оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень стосовно якості води в річці Десна, річці Дніпрі й тим паче в акваторії на території нашого міста», — сказав представник КМДА.

Посадовець додав, що результати аналізів не викликають занепокоєння. Як підкреслив Ткачук, фахівці чітко знають, де знаходиться ця пляма та як вона рухається.

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«Було декілька комісій техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічної режиму очистки води. Тому повністю вся наша система готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути, пов'язаних з погіршенням води», — додав Ткачук.

Згодом його слова підтвердила міністр довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, під час виступу в ефірі національного телемарафону.

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«Посилений моніторинг стану води проводиться щоденно Держводагенством, і водоканалом на водозаборах і вище по течії. Забруднення поступово розбавлюється, ми фіксуємо цей процес. Хочу запевнити, що ситуація контрольована», — зазначила Гринчук.

Щоб ще більше скоординувати дії всіх залучених органів, напередодні очільниця Міністерства провела розширену координаційну нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури, Держрибагентства, Держводагенства, Держекоінспекції, Укргідрометцентру, а також всіх дотичних наукових установ, місцевої влади та Київводоканалу.

За оновленими даними Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягти Київщини 14−16 вересня. За попереднім прогнозом, очікувалося, що вона досягне столиці 10−11 вересня.

«З даним типом забруднення Київодоканал впорається своїми силами. Однак якщо все-таки забруднення може перевищувати деякі норми, ми напрацьовуємо спільно з водоканалом необхідні технологічні процеси, що їм набагато швидше і краще було справитися з цим і не допустити погіршення ситуації з водою на Київщині», — зазначила очільниця Міністерства.

Загалом за весь час забруднення просунулося на 191 км. Його рух сповільнено. Відбувається природне очищення. При візуальному огляді забруднення більше не має однорідного характеру, фіксується точково.

Нижче по течії річки забруднення не зафіксовані. В районі міста Чернігова вже відзначається покращення ситуації.

Нагадаємо, що напередодні фахівці «Київводоканалу» вже /провели вдалі спроби нейтралізувати забруднення води в Десні.

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