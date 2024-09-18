Стабільна підтримка: «М.С.Л.» 10 років тому запустив унікальну льодову арену на Київщині

Спортцентр у Богуславі став сучасним зручним хабом, де всупереч війні продовжують виховувати зірок спорту, проводити змагання та організовувати яскраве дозвілля

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Цьогоріч спортивна арена «Льодограй» у Богуславі на Київщині відзначає десятиріччя з дня запуску. В планах комплексу — розширення послуг та функціоналу, а також продовження і поглиблення спортивного напрямку цього центру. Про це заявила директорка «Льодограю» Юлія Цісаренко, коментуючи досягнення і важливість цього хабу для столичного регіону та країни.

Нагадаємо, 10 років тому завдяки підтримці оператора державних лотерей «М.С.Л.» у Богуславі вдалося відкрити сучасну унікальну арену міжнародного рівня. Це єдиний приклад, коли оператор держлотерей взяв на себе таку важливу соціально-спортивну місію та реалізував на практиці такий серйозний проєкт. У планах — його масштабування по всій країні.

За словами топменеджерки, в Україні немає подібних прикладів, «щоб інші оператори держлотерей, не кажучи вже про всілякі там казино чи беттінгові компанії, протягом десятиліття настільки багато і системно вкладали такі величезні кошти у соціальну чи спортивну інфраструктуру».

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«Зусиллями „М.С.Л.“, місцевої влади та групи ентузіастів нам вдалося побудувати не просто каток, а повноцінний спортивний об'єкт, який використовує сучасні технології та відповідає кращим європейським стандартам», — розповіла Юлія Цісаренко.

Вона також зазначила, що попри війну та безпекові загрози на базі УНТЦ «Льодограй» функціонує школа фігурного катання, школа хокею з шайбою, на ковзанці тренується аматорська команда хокеїстів «Шершні».

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Окрім цього, спорткомплекс запровадив групу «Вихідного дня» для відвідування занять з фігурного катання з інструктором. Також «Льодограй» пропонує години вільних катань для всіх охочих.

«Це чудове проведення вільного часу для всіх людей, які живуть в нашій громаді, та гостей Богуславщини. Тобто двері нашої ковзанки завжди відкриті для кожного», — повідомила вона.

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Керівниця арени зазначила, що багаторічна підтримка «М.С.Л.» дала свої плоди: вихованці гуртків стають переможцями змагань різних рівнів та роблять старт у професійній спортивній кар'єрі.

Так, статистика досягнень підопічних «Льодограю» говорить більше, ніж слова: 452 призери з хокею, 67 призерів з фігурного катання і 67 призерів міжнародних змагань. Близько 70 тисяч українців скористалися можливостями, що надає арена. Серед них 133 маленьких фігуриста, 474 юних хокеїсти та 6 790 дітей із загальноосвітніх шкіл та дитячих садочків.

Разом з тим у тісній співпраці з федераціями фігурного катання та хокею України льодова арена «Льодограй» приймає чемпіонати України з фігурного катання та хокейні ігри молодіжної хокейної ліги.

«За 10 років роботи нашої льодової арени було проведено близько 85 змагань з фігурного катання та понад 110 турнірів з хокею. Також «Льодограй» організовує і власні хокейні турніри, такі як «Льодограй CUP», «Весняний кубок», аматорські змагання з хокею, а також змагання з фігурного катання, які називаються «Christmas Cup» і «Кубок Льодограю», — зазначила Юлія Цісаренко, нагадавши, що в жовтні 2021-го в Богуславі пройшов наймасштабніший дитячий хокейний турнір в Україні та на ньому встановили три рекорди.

Директорка також зазначила, що внаслідок ворожих обстрілів постраждало багато спортивних об'єктів України, в тому числі й льодові арени. Тому зараз в Богуслав приїздять тренуватися іногородні фігуристи, де вони мають можливість продовжувати займатися спортом та жити в умовно безпечному місті.

«Не дивлячись на всі труднощі сьогодення, ми працюємо і продовжуємо виховувати зірок спорту та сильну націю українців. Своєю чергою оператор держлотерей „М.С.Л.“ протягом цих 10 років не лише виконав свої зобов'язання щодо створення і функціонування „Льодограю“, але й перетворив його на символ спортивного розвитку, соціальної відповідальності та економічного процвітання регіону», — резюмувала Юлія Цісаренко.

Допомогу проєкту також надають Богуславська громада та Київська обласна державна адміністрація.

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