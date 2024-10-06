Ми повинні були дати Україні більше зброї і набагато раніше, — ексглава НАТО

Союзники України повинні були надати Києву більше зброї до повномасштабного вторгнення москви, щоб запобігти війні, заявив колишній глава НАТО, пише видання Financial Times.

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«Якщо я і шкодую про щось, що зараз я бачу набагато чіткіше, так це про те, що ми повинні були надати Україні набагато більшу військову підтримку набагато раніше, — сказав Єнс Столтенберг. — Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення».

Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, очолював НАТО з 2014 по 2024 рік, що робить його другим за тривалістю перебування на посаді керівника в історії Альянсу. До повномасштабного вторгнення рф на початку 2022 року він сказав, що «відправка летальної зброї в Україну викликала велику дискусію».

«Більшість членів Альянсу були проти цього ще до вторгнення, вони дуже боялися наслідків, — сказав він. — Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або, принаймні, значно ускладнило б для росії те, що вона зробила».

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Протягом всієї війни Київ благав своїх західних союзників про постачання більш сучасного озброєння, в тому числі ракет великої дальності, бойових танків та систем протиповітряної оборони Patriot. Деякі країни, зокрема Німеччина, врешті-решт задовольнили окремі прохання, водночас в інших наполегливо відмовляли.

За словами Столтенберга, союзники України «повинні були надати їм більш сучасне озброєння як мога швидше після вторгнення».

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«Я беру на себе свою частину відповідальності», — додав він.

Нагадаємо, Єнса Столтенберга замінив колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Очікується, що він візьме на себе роль голови Мюнхенської конференції з безпеки.

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