Українці неоднозначно відреагували на будівництво ОККО масштабного гірськолижного курорту в Карпатах під час війни

В ОККО Group оголосили про початок будівництва всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort.

«Загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів. На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри. Тут з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) й найдовша лижна траса (3,8 км). Також буде побудовано 25 готелів на 5500 номерів. Курорт займатиме площу майже 1200 га, з них 360 га — гірськолижна інфраструктура», — йдеться у пресрелізі компанії.

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Зокрема, вже розпочато будівництво Welcome Centre та нижньої станції канатної дороги. Завершення будівельних робіт заплановано на 2028−2029 роки.

Загалом ОККО Group планує інвестувати у проєкт $ 1,5 млрд, з яких $ 500 млн — з власних і кредитних коштів. Мільярд планують залучити від зовнішніх інвесторів.

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Блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер обурився новиною про будівництво власниками ОККО нового курорту в Карпатах. На його думку, «відомі мережі АСЗ мають надприбутки і їм варто на час війни обмежити свої апетити, а таке масштабне будівництво він назвав «бенкетом під час чуми».

«У жовтні найбільші мережі АЗС на кілька днів суттєво знизили вартість пального. Дешева ціна протрималась кілька діб. У мене, як у водія, є питання. Яка ж тоді фактична рентабельність у топових мереж АЗС, якщо вони можуть собі дозволити продавати пальне зі знижкою фактично в 10% по всій країні впродовж кількох днів? Чому за такими цінами не продають пальне на постійній основі?» — написав Шнайдер у фейсбуці.

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Експерт вважає, що деякі компанії мають надприбутки під час війни, що дозволяє їм інвестувати у різні сектори.

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Не менш бурхливо відреагували й пересічні українці на новину щодо будівництва грандіозного гірськолижного комплексу.

«Гроші потрібні, необхідно якось заробляти. Потихеньку землю скупили, реєстри ж закриті (чи може вже відкрили?). Тому війна не про них, у них все ок. Побудувати військовий завод, поновити „Охматдит“ — це, можливо, патріотично, але ж не для їх кишені. З одного боку, такі будівництва, з іншого — усі прокурори, ТЦК, МСЕКи, ненажерливі чиновники. І все це на фоні військових дій», — написала користувачка.

Інший користувач пише, що у влади не вистачає розуму залучати кошти приватного бізнесу.

«Не вистачає у влади розуму, як залучити кошти приватних фірм в середині країни на ЗСУ, щоби бистріше завершить війну, всі ці розважальні проєкти можна будувати потім, якщо хочемо перемоги», — вважає він.

Інші користувачі писали, що це «країна чудес», «які курорти під час війни?» тощо.

Проте є й інша реакція на забудову Карпат. Зокрема, економіст Михайло Кухар вважає, що український бізнес, який вижив та протримався під час війни та ще й інвестує, заслуговує на повагу.

«Я давно повторюю, що той український бізнес, котрий вижив та протримався майже три роки війни, зберігши робочі місця, за визначенням є патріотичним», — написав він у фейсбук.

Інші користувачі написали, що цей проєкт створить нові робочі місця та конкуренцію Буковелю, що, можливо, вплине й на ціни…

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Верховний касаційний суд скасував детальні плани будівництва курорту «Свидовець» на Закарпатті, проти якого виступали захисники природи.

На фото у заголовку: візуалізація курорту від ОККО

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