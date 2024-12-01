41.38 / 41.90 43.69 / 44.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Спільне рішення: Квіткова зізналась, чому повністю перейшла на українську мову

21:30 1 грудня 2024
Даша Квіткова

Незадовго до повномасштабної війни переможниця проєкту «Холостяк» блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно поділилася з підписниками особистими переживаннями, перейшла у своєму блозі на українську мову. Цей крок зробила ще тоді, коли більшість інфлюєнсерів говорили російською. За її словами підштовхнула до цього її рідна людина.

«Я зробила цей крок, тому що хочу, щоб мій син розмовляв чистою українською. Це було наше спільне рішення з Нікітою, колишнім чоловіком. Від початку повномасштабного вторгнення ми розмовляємо з Левчиком виключно українською, і він не знає російських слів», — пояснила Даша.

За словами блогерки, зараз, коли передивляється свої старі відео, на яких розмовляє російською, їй взагалі не подобається голос.

«Українська мова набагато мелодійніша та ніжніша», — додала вона.

РЕКЛАМА

Раніше Даша Квіткова розказала, чи готова відкрити серце для нових стосунків.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Кейт Міддлтон не буде носити тіару під час королівського виходу: названо причину

Космонавт та гороскоп

Тигри опиняться на хвилі успіху, Драконам час діяти рішуче: східний гороскоп на тиждень 2 — 8 грудня

гороскоп

Спокуси та фінансовий успіх: гороскоп на грудень 2024 року для всіх знаків зодіаку

Кейт Міддлтон

Східний одяг їй теж личить: принцеса Кейт Міддлтон вибирає сукню для зустрічі з еміром Катару

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту