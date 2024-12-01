Спільне рішення: Квіткова зізналась, чому повністю перейшла на українську мову

Незадовго до повномасштабної війни переможниця проєкту «Холостяк» блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно поділилася з підписниками особистими переживаннями, перейшла у своєму блозі на українську мову. Цей крок зробила ще тоді, коли більшість інфлюєнсерів говорили російською. За її словами підштовхнула до цього її рідна людина.

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«Я зробила цей крок, тому що хочу, щоб мій син розмовляв чистою українською. Це було наше спільне рішення з Нікітою, колишнім чоловіком. Від початку повномасштабного вторгнення ми розмовляємо з Левчиком виключно українською, і він не знає російських слів», — пояснила Даша.

За словами блогерки, зараз, коли передивляється свої старі відео, на яких розмовляє російською, їй взагалі не подобається голос.

«Українська мова набагато мелодійніша та ніжніша», — додала вона.

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Раніше Даша Квіткова розказала, чи готова відкрити серце для нових стосунків.

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