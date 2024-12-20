Гарбузова ікра для тостів: яскрава, смачна та ароматна
Тоді як кабачкова ікра подобається багатьом, чи пробували ви колись гарбузову ікру? Якщо ні, варто якось її приготувати. Гарбузова ікра з тостами — справжня насолода. Вона яскрава, смачна та ароматна. А готується дуже просто. Подавайте тости з гарбузовою ікрою, прикрасивши їх свіжою зеленню — наприклад, петрушкою або кропом. Якщо хочете зробити страву гострішою, використовуйте як додаток перець чилі.
Рецепт кулінарки із Кривого Рогу Елли Іванової варто взяти на замітку.
Гарбузова ікра
- 1 невеликий гарбуз
- 1 болгарський перець
- 1 морквина
- Часник
- 10 помідорів чері
- Рослинна олія
- 1 цибулина
- Сіль
- Цукор — щіпка
- Перець
- Паприка
- 50 г води
- 1 столова ложка яблучного чи винного оцту
Нарізаємо гарбуз, перець, морквину, додаємо черрі та часник і олію — і запікаємо овочі в духовці при температурі 180 градусів приблизно хвилин 20−25.
Очищаємо від шкірки. Смажимо цибулю на олії, додавши сіль, перець, паприку і щіпку цукру. Додаємо очищені овочі, воду та оцет. Тушкуємо до м'якості цибулі — хвилин десять. Подрібнюємо за допомогою блендера.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової31
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