Гарбузова ікра для тостів: яскрава, смачна та ароматна

Тоді як кабачкова ікра подобається багатьом, чи пробували ви колись гарбузову ікру? Якщо ні, варто якось її приготувати. Гарбузова ікра з тостами — справжня насолода. Вона яскрава, смачна та ароматна. А готується дуже просто. Подавайте тости з гарбузовою ікрою, прикрасивши їх свіжою зеленню — наприклад, петрушкою або кропом. Якщо хочете зробити страву гострішою, використовуйте як додаток перець чилі.

ВІДЕО ДНЯ

Рецепт кулінарки із Кривого Рогу Елли Іванової варто взяти на замітку.

Гарбузова ікра

1 невеликий гарбуз

1 болгарський перець

1 морквина

Часник

10 помідорів чері

Рослинна олія

1 цибулина

Сіль

Цукор — щіпка

Перець

Паприка

50 г води

1 столова ложка яблучного чи винного оцту

Нарізаємо гарбуз, перець, морквину, додаємо черрі та часник і олію — і запікаємо овочі в духовці при температурі 180 градусів приблизно хвилин 20−25.

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Очищаємо від шкірки. Смажимо цибулю на олії, додавши сіль, перець, паприку і щіпку цукру. Додаємо очищені овочі, воду та оцет. Тушкуємо до м'якості цибулі — хвилин десять. Подрібнюємо за допомогою блендера.

І смачного!

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Любителям гарбуза радимо також приготувати дуже смачну закуску — запечений в духовці гарбуз з беконом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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