Украинцам не понравились реформы 2017 года – опрос

Граждане Украины в большинстве своем негативно относятся к реформам, которые стартовали в 2017 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Наибольше сторонников, согласно исследованию, у реформы образования. Ее поддерживают 26% украинцев, тогда как не поддерживают реформу 41,8% респондентов, 11,7% относятся к ней безразлично, а 20,5% - не смогли озвучить свою позицию.

Позитивно к медицинской реформе отнеслись 21,2% наших сограждан, негативно — 56,9%, с безразличием — 6,9%, а 15,0% - затруднились ответить.

Пенсионная реформа понравилась 19,9% опрошенных, тогда как негативное отношение вызвала у 56,9% респондентов. Еще 6,9% украинцев отнеслись к ней с безразличием, 16,3% - не смогли ответить.

Земельную реформу поддерживают 14,6% граждан, тогда как 52,3% опрошенных отнеслись к ней негативно. Все равно для 10,5% украинцев, а 22,5% не определились со своим отношением.

Еще меньше украинцев — 12,6% - относятся позитивно к судебной реформе. Негативные чувства она вызывает у 49,1% опрошенных, безразличие — у 11,9%. Еще 26,3% не знают, что сказать.

К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% - негативно, 12% - безразлично, 25,7% - затруднились ответить.

Как отмечает издание ZN.UA, данное исследование Центр Разумкова провел с 6 по 11 октября 2017 года. Участие в нем приняли 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно опросу Социологической группы «Рейтинг», 51% украинцев выступили против введения визового режима с Российской Федерацией.